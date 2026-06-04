La salud mental se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la sociedad actual. El incremento de trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés ha puesto en evidencia la necesidad de contar con profesionales capacitados para comprender integralmente el comportamiento humano y responder desde diferentes enfoques psicológicos, clínicos y terapéuticos.

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Consciente de esta realidad, la Pontificia Universidad Javeriana ofrece una formación avanzada a través de sus programas de posgrado en psiquiatría y psicología, orientados a fortalecer las competencias de quienes trabajan en la atención y el cuidado de la salud mental.

Desde la Facultad de Medicina, los posgrados enfocados en psiquiatría buscan fortalecer el abordaje de la salud mental en distintos contextos y etapas de la vida, proporcionando herramientas para atender las necesidades actuales de la población.

Por su parte, la Facultad de Psicología, mediante la Maestría en Psicología Clínica, centra su formación en la intervención directa, la investigación aplicada y el desarrollo de competencias clínicas. El programa prepara a profesionales capaces de diseñar estrategias de cuidado integral, evaluar y atender problemáticas psicosociales, y contribuir al bienestar emocional de individuos y comunidades.

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De esta manera, ambas facultades aportan a la formación de especialistas con capacidad para generar impacto en la calidad de vida de las personas y responder a las crecientes necesidades en materia de salud mental, en un contexto donde el equilibrio psicológico y emocional adquiere cada vez mayor relevancia.