La internacionalización se ha convertido en uno de los aspectos de mayor interés para estudiantes universitarios que buscan ampliar sus conocimientos, fortalecer competencias interculturales y proyectarse en escenarios académicos globales. En ese camino, la Universidad Javeriana ha fortalecido distintas estrategias que permiten a estudiantes y docentes conectar el aprendizaje con experiencias internacionales.

Desde las facultades de Enfermería y Ciencias, la institución impulsa espacios académicos que trascienden fronteras a través de intercambios, investigación, movilidad y participación en redes científicas internacionales.

En la Facultad de Enfermería, los estudiantes tienen acceso a escenarios nacionales e internacionales que promueven la innovación, el diálogo intercultural y el fortalecimiento de competencias profesionales en distintos contextos de cuidado y salud. Además, participan en publicaciones y redes científicas con alcance global.

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Por su parte, la Facultad de Ciencias desarrolla procesos de internacionalización apoyados en la estructura institucional de la universidad, que actualmente cuenta con más de 390 convenios en más de 40 países, facilitando intercambios académicos, estancias de investigación y experiencias colaborativas.

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A esto se suman otras estrategias institucionales como cursos en lenguas extranjeras, programas colaborativos internacionales y espacios de movilidad académica que fortalecen la formación científica y humana de los estudiantes.

Con esta apuesta, la Universidad Javeriana busca formar profesionales capaces de responder a los desafíos de un mundo interconectado, integrando conocimiento, investigación y experiencias globales que impacten positivamente la ciencia y el cuidado de la salud.