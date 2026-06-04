El Sena Atlántico inició la promoción de la Tercera Convocatoria Abierta de Formación Ocupacional y Tecnológica 2026 en el Centro de Barranquilla. La jornada fue liderada por la directora regional Jacqueline Rojas Solano, quien con su equipo de instructores y aprendices convocaron a la comunidad para que se inscriban en los 2.880 cupos disponibles para programas auxiliares, operarios, técnicos y tecnólogos.

La convocatoria, que se desarrollará entre el 5 y el 9 de junio, contempla 96 programas de formación distribuidos en los municipios de Barranquilla, Soledad, Malambo, Sabanalarga y Juan de Acosta, en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social de la región.

De los cupos ofertados, 930 corresponden a programas tecnólogos, 1.830 a programas técnicos, 35 a auxiliares y 85 a operarios, brindando oportunidades de formación a jóvenes y adultos que buscan cualificarse para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

“Cada programa que abrimos en el Sena representa una oportunidad para que una persona transforme su proyecto de vida. Esta tercera convocatoria ha sido diseñada pensando en las necesidades del mercado laboral y en los sueños de miles de atlanticenses que buscan adquirir nuevas competencias, acceder a mejores oportunidades de empleo o fortalecer sus emprendimientos. Nuestro llamado es a que aprovechen esta oferta gratuita y de calidad que hoy llega a diferentes municipios del Departamento”, destacó Jacqueline Rojas Solano, directora Sena Atlántico.

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Entre los programas más destacados de esta convocatoria se encuentran Análisis y Desarrollo de Software, Programación para Analítica de Datos, Sistemas Teleinformáticos, Gestión Contable y de Información Financiera, Coordinación de Procesos Logísticos, Gestión Agroempresarial, Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda, Integración de Contenidos Digitales y Procesos para la Comercialización Internacional, áreas con alta demanda de talento humano en el país.

Para facilitar el acceso al proceso de inscripción, la Dirección Regional ha dispuesto varios puntos de atención presencial donde los ciudadanos podrán recibir orientación y apoyo. Entre ellos el Complejo de la Calle 30 (Calle 30 No. 3E – 164), la nueva oficina de la Agencia Pública de Empleo – APE ubicada en el Piso 3 del CC Murillo Plaza (Calle 45 - 43 esquina) y la sede urbana del Centro Agroecológico y Agroindustrial de Sabanalarga (Calle 9 No. 19-120).

Pasos para inscribirse

El registro en el aplicativo del Sena es obligatorio para poder inscribirse a los programas disponibles. Para seguir el proceso, se debe ingresar a betowa.sena.edu.co (en la web); hacer clic en la opción “Registrarse”; diligenciar los datos del documento de identidad (tipo, número, lugar y fecha de expedición); verificar que la información sea correcta; aceptar los términos y condiciones de la plataforma y Finalizar el registro para quedar habilitado en el sistema de oferta e inscripción.

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Si la persona ya se encuentra registrada, es importante que verifique su acceso a la plataforma. En caso de presentar dificultades para ingresar con su usuario y contraseña, podrá recuperar la información a través del correo electrónico registrado. También podrá comunicarse con la línea de atención al usuario al 601 736 60 60.

Los aspirantes deben cumplir algunos requisitos generales, como tener mínimo 14 años de edad, además de otros específicos que pueden variar según el programa seleccionado. En los niveles auxiliares, operario y técnico no se exige título académico; para tecnólogo, se requiere ser bachiller y contar con la certificación de las pruebas Icfes (Saber 11).

Desde el Sena Atlántico reiteramos que el registro, la inscripción y la obtención del cupo son totalmente gratuitos y no requieren intermediarios.