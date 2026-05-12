El Sena Atlántico puso en funcionamiento dos nuevos ambientes especializados de belleza y cosmetología, como respuesta al crecimiento de los sectores de estética, barbería, peluquería, spa y cosmetología.

Estos espacios están ubicados en las sedes de Hotelería y Turismo y Servicios Administrativos del Centro de Comercio y Servicios, con el objetivo de que los aprendices puedan acceder a espacios modernos, dotados con equipos de última tecnología, que permitan desarrollar procesos de aprendizaje alineados con las tendencias actuales del sector estético y las necesidades del mercado laboral.

Jacqueline Rojas, directora del Sena Atlántico, aseguró que “esto representa una apuesta del Sena por una formación moderna, pertinente y conectada con las dinámicas reales del sector de la belleza y la cosmetología”.

Y agregó: “Queremos que nuestros aprendices se formen con tecnología de punta, bajo estándares de calidad y bioseguridad, fortaleciendo sus competencias para acceder a mejores oportunidades laborales y de emprendimiento”.

La nueva dotación cuenta con tecnologías y equipos avanzados para los respectivos servicios de estética y belleza, enfocándose en diagnósticos faciales y capilar, peluquería, barbería, entre otros. Entre los implementos más destacados se encuentran equipos para hidrafacial, máscaras LED, analizadores de piel y otros implementos.

Al mismo tiempo, la aprendiz Eliana Padilla agradeció al Sena por los espacios asignados para el aprendizaje y por la formación que les ayudan a fortalecer sus habilidades en las técnicas de belleza y peluquería.

“Ha sido muy valioso compartir, aprender nuevas técnicas y enriquecer nuestros conocimientos en ambientes modernos y especializados. Gracias a esta formación, hoy podemos ofrecerles lo mejor a nuestros compañeros y clientes, con la satisfacción de saber que están siendo atendidos por técnicos en peluquería preparados con calidad, compromiso y profesionalismo”, cerró.

Estos ambientes cuentan con puestos especializados para maquillaje, manicure y pedicure; herramientas para sistemas artificiales de uñas; maniquíes de práctica; y equipos profesionales para peluquería y barbería como lavacabezas, secadores, planchas, rizadoras, cortadoras de cabello, patilleras y climazón, así como equipos de bioseguridad y esterilización.

Cabe mencionar que este proyecto cuenta con el patrocinio y respaldo de Belleza al Día Internacional, Maxibelt y Mediestética, aliados estratégicos que aportan productos e insumos especializados para enriquecer las prácticas formativas y acercar a los aprendices a las dinámicas reales del sector de la belleza y la cosmetología.