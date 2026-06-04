Ya empezó la campaña motivacional. Atlético Nacional no se ha quedado cruzado de brazos tras la derrota 3-0 ante Junior en el primer duelo de la final de la Liga, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez. Como era de esperarse, el equipo antioqueño ha empezado a emitir una serie de mensajes buscando entusiasmar a su afición para propiciar un ambiente optimista y ganador de cara al compromiso de vuelta, el próximo lunes, desde las 5 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

Uno de esos primeros anuncios es medio subliminal. El club verde ha ofrecido a los hinchas inconformes y molestos con la derrota 3-0, devolverles el dinero de las boletas que adquirieron para el segundo choque, para vendérselas a un fanático que sí crea firmemente en la remontada.

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Es una manera de decirle a la hinchada que solo quieren a los que confíen y alienten la posibilidad de igualar o superar a Junior en el marcador global.

“Esta camiseta solo la entiende quien la siente de verdad. Y si hoy la duda es más grande que la fe, lo entendemos. Pero si sabes que Nacional tiene historia para cambiar cualquier escenario… el Atanasio te necesita”, expresó el conjunto antioqueño a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

“A los que se desilusionaron con el partido de ida y hoy les cuesta creer en la remontada, les ofrecemos la opción de devolverles el dinero, y esa boleta saldrá a la venta nuevamente para que otro aficionado con toda la fe puesta en este escudo, ocupe ese lugar en la tribuna”, agrega el club.

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La idea de la dirigencia verdolaga es generar un ambiente de presión para el visitante y totalmente favorable para el local. “Queremos un estadio que ruja. Un estadio lleno de los que creen, de los que empujan, de los que saben que esto no ha terminado. Porque la confianza de nuestra hinchada no tiene precio”.

Nacional publicó una serie de instrucciones para los hinchas que deseen gestionar la devolución del dinero. En los comentarios de ese post se puede percibir las diferencias entre los que sienten que todo está perdido y entre los que aún esperan que la historia cambie en el Atanasio.

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La boletería para ese duelo de vuelta fue agotada por los hinchas verdes antes de la derrota 3-0 en Barranquilla.