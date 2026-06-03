No se confía. Fabián Ángel descarta de plano dormirse en los laureles de la victoria 3-0 de Junior sobre Atlético Nacional, en el primer partido de la final de la Liga, el martes pasado en el estadio Romelio Martínez.

El boyacense de 25 años entiende que “el fútbol es dinámica de lo impensado”, como decía el legendario periodista argentino Dante Panzeri, y cualquier situación se pueden presentar en el cotejo de vuelta en Medellín, el próximo lunes a las 5 p. m.

“En el fútbol nada está escrito. Se han visto cosas”, dice Ángel convencido de que aflojar en el segundo compromiso por el título sería letal. “Nosotros vamos con la humildad de saber que no hay resultado que valga. Vamos a competir de la misma manera, como hemos competido en los partidos de visitante, sabiendo que el equipo, humildemente, ha trabajado y le ha ido bien de visita”.

En medio de la felicidad y emoción desbordada del juniorismo por ese primer pasito hacia la estrella 12, Ángel no perdió la serenidad y actuó como un capitán, con equilibrio, sensatez y sencillez.

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“Fue un partido importante para nosotros. No fue fácil. Sabíamos que estábamos enfrentando a un gran rival. A un rival que ha sido primero todo el torneo, que tiene grandes jugadores. Teníamos que ser muy contundentes en las situaciones del partido”, comentó Ángel sobre el trámite del juego y el compromiso con el cual lo afrontaron los rojiblancos.

“Gracias a Dios hubo una eficacia en la que tuvimos las oportunidades, metimos los goles y estuvimos bien en la marca y en la defensa”, agregó el mediocampista.

El canterano, que portó la cinta de capitán una vez más en esta temporada en la que se ha reencontrado con su mejor versión, consideró que la clave del triunfo, y en general de la buena campaña de Junior, es la armonía colectiva por encima de los egos.

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“Eso ha hecho que el grupo se sienta aún más compacto, se sienta unido. La humildad ha hecho de que el equipo tire para un mismo lado, no simplemente los que juegan, también los que están afuera. Eso ha hecho que este grupo se vea así reflejado en el campo”, comentó Ángel.

El capitán Fabián Ángel habló del triunfo de Junior con una palabra clave para el grupo de jugadores rojiblancos: humildad. pic.twitter.com/MShM7WvHkf — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 3, 2026

En su rol de liderazgo, el jugador rojiblanco resaltó la madurez con la que Junior encaró el choque inicial de la finalísima, sin caer en enfrentamientos y discusiones innecesarias, que hicieran perder el foco deportivo.

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“Son partidos que se juegan diferente, es una final. Todo mundo quiere tirar para su lado, buscar la forma de generar ventaja. La tranquilidad y la sabiduría que Dios nos regala han hecho que no podamos caer en tentaciones, caer en un juego que realmente no nos convienen”, manifestó Fabián Ángel.

“Creo que los errores, no simplemente ahora, sino de partidos pasados, han hecho que nosotros aprendamos en ese tipo de situaciones, en las tentaciones de caer en una amarilla o en una roja, saber entender que estos partidos tienen que terminar con 11 jugadores”, añadió.