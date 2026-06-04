La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a una mujer de 22 años, investigada por la muerte de su hija de seis meses, identificada como Mía Cataleya, quien falleció el pasado 27 de mayo en el municipio de El Espinal, Tolima.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la bebé presentó durante varios días síntomas como congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Sin embargo, pese al deterioro progresivo de su estado de salud, no habría recibido atención médica de manera oportuna, situación que derivó en una neumonía que comprometió su pulmón derecho.

Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue afectada una mujer de 22 años, que estaría involucrada en la muerte de su hija de seis meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué (Tolima). La niña presentó durante varios días congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios… pic.twitter.com/w2QtmuquGo — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 4, 2026

La menor fue trasladada a Ibagué, donde falleció

Las labores investigativas realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, permitieron establecer que la madre presuntamente incumplió su deber de cuidado y protección al no gestionar oportunamente la atención médica que requería la menor.

Según el expediente, fue hasta el 26 de mayo cuando la mujer llevó a la bebé a un centro asistencial de El Espinal. Debido a la gravedad de su condición, la menor fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Ibagué, donde falleció al día siguiente.

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Imputada por homicidio agravado

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, al considerar que habría tenido conocimiento del delicado estado de salud de la niña y no actuó de manera adecuada para garantizar su atención médica.

La procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Medicina Legal descartó agresión sexual

El caso generó gran conmoción en la comunidad luego de que circularan versiones en redes sociales sobre una posible agresión sexual contra la menor. Sin embargo, las autoridades aclararon que el dictamen emitido por Medicina Legal descartó este tipo de violencia.

De acuerdo con los resultados forenses, la bebé no presentaba signos compatibles con abuso sexual, por lo que la investigación se concentra en establecer las circunstancias relacionadas con la falta de atención médica y la presunta omisión en los deberes de cuidado que habrían contribuido a su fallecimiento.