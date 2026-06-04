Gracias a una denuncia ciudadana anónima, funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en coordinación con la Policía Ambiental, lograron rescatar a un mono capuchino que permaneció durante más de tres años encerrado en una habitación y sujeto con una cadena en una vivienda del municipio de Yotoco.

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Las autoridades encontraron al animal en condiciones incompatibles con su bienestar y alejadas de su entorno natural, donde esta especie suele vivir en grupos de entre 10 y 30 individuos.

Vivía encadenado y era alimentado con comida para humanos

De acuerdo con la CVC, el mono era mantenido como mascota y recibía una alimentación inadecuada basada en productos para consumo humano, entre ellos leche en polvo y pan.

Además, el animal era exhibido en redes sociales como una forma de entretenimiento, mientras permanecía aislado de otros ejemplares de su especie y sin posibilidad de desarrollar comportamientos propios de la vida silvestre.

Las imágenes difundidas por la autoridad ambiental muestran al primate usando prendas de vestir de apariencia infantil y una cadena atada a su cuello, la cual limitaba significativamente sus movimientos dentro de la habitación donde permanecía recluido.

Rescate de mono capuchino en Yotoco: cuando el cautiverio se disfraza de afecto 🚫



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Una denuncia anónima permitió a la CVC y a la Policía Ambiental liberar al animal, desnudando el tráfico de fauna. Fue trasladado a centro de atención… pic.twitter.com/6v1yxOPNyD — CVC (@CvcAmbiental) June 2, 2026

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Las secuelas del cautiverio

La CVC advirtió que la tenencia ilegal de fauna silvestre puede generar graves consecuencias físicas y comportamentales en los animales.

La falta de interacción con otros individuos de su especie, el aislamiento prolongado y la imposibilidad de desenvolverse en ambientes naturales pueden afectar su salud, alterar sus conductas y comprometer sus posibilidades de reintegración a la vida silvestre.

Según la entidad, los monos capuchinos son animales sociales que, en libertad, buscan alimento de manera activa y mantienen complejas relaciones dentro de sus grupos familiares.

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Recibe atención médica especializada

Tras el rescate, el mono capuchino fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) San Emigdio, ubicado en Palmira, donde actualmente permanece bajo observación médica.

Veterinarios y biólogos iniciaron un proceso de recuperación que incluye una estricta cuarentena y evaluaciones constantes para determinar el impacto que el cautiverio tuvo sobre su estado físico y emocional.

Los especialistas trabajan para mejorar su condición de salud y reducir las alteraciones de comportamiento que pudo desarrollar durante los años que permaneció encerrado.

“La verdadera protección de nuestra biodiversidad no se demuestra encerrando la naturaleza, sino respetando su derecho a habitar en libertad. Por eso, la CVC insiste en que la denuncia ciudadana siga siendo la herramienta más poderosa para romper los eslabones del tráfico de fauna y devolverle la voz a quienes no pueden defenderse”, señaló la entidad ambiental.

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Llamado contra el tráfico de fauna silvestre

Las autoridades reiteraron que la tenencia de animales silvestres como mascotas es ilegal y representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso relacionado con el tráfico o cautiverio de fauna silvestre, una práctica que continúa afectando a cientos de especies en distintas regiones del país.