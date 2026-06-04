El movimiento Defensores de la Patria, que acompaña la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, lanzó una invitación a los colombianos para vestir la camiseta de la Selección Colombia desde ahora y hasta el próximo 21 de junio, en una iniciativa que, según sus promotores, busca exaltar el orgullo nacional y la unión de los ciudadanos.

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La convocatoria se da en medio del ambiente generado por la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en un contexto político que consideran determinante para el futuro del país.

“La camiseta no pertenece a ningún partido político, dirigente o campaña. Es una prenda que representa el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país que puede encontrarse alrededor de aquello que lo une”, señaló el movimiento en un comunicado.

Invitación a la ciudadanía

Defensores de la Patria aseguró que la iniciativa es de carácter voluntario y que no constituye una actividad proselitista, por lo que invitó a los ciudadanos a usar la camiseta en sus actividades diarias, ya sea en sus hogares, lugares de trabajo, universidades, reuniones familiares o espacios públicos.

Según el movimiento, la propuesta busca convertirse en una manifestación pacífica de identidad nacional y sentido de pertenencia.

“No se trata de una instrucción partidista ni de una acción proselitista. Se trata de una manifestación ciudadana, voluntaria y pacífica”, destaca el documento.

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La controversia sobre el uso de la camiseta

El pronunciamiento también se refiere a la reciente discusión jurídica relacionada con el uso de la camiseta de la Selección Colombia en el marco de actividades vinculadas a la campaña presidencial.

De acuerdo con el movimiento, la Federación Colombiana de Fútbol habría señalado que, en controversias no comerciales, no tiene competencia para restringir el uso de una prenda que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano en los puntos autorizados de venta.

Asimismo, informaron que el equipo jurídico de la campaña de Abelardo de la Espriella presentó una solicitud para revocar una medida provisional relacionada con este tema y continuará adelantando las acciones legales correspondientes.

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“La camiseta de Colombia es de todos”

Los promotores de la iniciativa sostienen que portar la camiseta de la Selección constituye una expresión legítima de orgullo nacional y una forma de resaltar aquello que une a los colombianos más allá de las diferencias políticas.

“Nadie puede prohibirles a los colombianos sentir orgullo por Colombia ni portar libremente la camiseta de su Selección”, manifestó el movimiento.

Finalmente, Defensores de la Patria reiteró su llamado a vestir la camiseta de Colombia hasta el 21 de junio como un gesto de unidad y patriotismo.

“Desde hoy y hasta el 21 de junio, vistamos la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. La camiseta de Colombia es de todos”, concluye el comunicado.