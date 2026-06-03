El Real Madrid y Adidas presentaron la que será la nueva equipación del club blanco para la próxima temporada, en la que destacan los detalles en verde oscuro en el cuello y los puños y las tres míticas franjas de la marca en rosa sobre los hombros.

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“Además, el tejido incorpora patrones intrincados inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento”, explica Adidas en un comunicado.

“Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento”, añade.

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De cara a los aspectos técnicos, la elástica incorpora tejidos ligeros con tecnología 3D y “zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento”. Asimismo cuenta con la última tecnología CLIMACOOL+, que ayuda a evacuar la humedad, optimizándose igualmente el flujo de aire y el confort con zonas estratégicas de ventilación.

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En lo que respecta al pantalón y a las medias, ambos cuentan del mismo modo con base blanca y detalles en verde oscuro y rosa; encontrándose todo ya disponible en las tiendas oficiales del club, en la web de Adidas y en establecimientos seleccionados.