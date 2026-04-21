Desde la campaña del candidato oficialista a la Presidencia, el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, afirmaron este martes que el “debate debe decantarse entre dos posturas”, interviniendo en la discusión encendida que hay sobre los debates de los aspirantes a la Casa de Nariño de cara a la primera vuelta presidencial.

El coordinador político de esa campaña, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, dijo este martes en la emisora Blu Radio que “el problema no es el debate: el problema es que se quieran reproducir prácticas de debates que realmente tienen otro tipo de intencionalidad y que no cumplen con el equilibrio y la equidad”.

“No queremos un debate centrado en discusiones personales ni en show, sino fundamentalmente en los debates de lo sustancial, de los contenidos”, agregó.

Becerra afirmó además que el escenario político actual se ha configurado alrededor de dos grandes visiones: “Esta elección presidencial se ha decantado en una disputa entre dos concepciones bastante definidas sobre lo que debe ser la organización del Estado”.

Por ello, considera, el debate principal debe centrarse en esas dos posturas. Lo que ha generado una polémica sobre la eventual exclusión de candidatos de centro.

“Iván ha planteado, como ustedes lo dicen en el ‘podcast’ y en otros espacios, la necesidad de que en el debate público se decanten las dos posturas que se van a votar el próximo 31 de mayo, porque en últimas así se ha configurado el escenario político. Pero Iván Cepeda no es un hombre sectario. Iván Cepeda ha trabajado, ha dialogado con estos sectores, ha llegado a acuerdos y no tenemos ningún problema para seguir haciéndolo. Frente al tema del debate, por ahora está este planteamiento, y repito, pues hay que esperar a ver qué dicen los compromisarios ya en su reunión”.