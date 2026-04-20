El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, anunció este lunes que radicó ante la Procuraduría una solicitud para que adelante una gestión preventiva ante la posible llegada del exalcalde y ex candidato presidencial Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud.

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“Radiqué ante @PGN_COL una solicitud para que el procurador ejerza su función preventiva y formule un requerimiento preventivo de advertencia al presidente frente al inminente nombramiento de @QuinteroCalle en @Supersalud”, publicó el parlamentario opositor en sus redes sociales.

Esto, agregó, porque “entre otras no cumpliría requisitos y habría prejuzgado”.

Desde la semana pasada se conoció que Quintero Calle sería el nuevo superintendente de Salud, en reemplazo de Bernardo Camacho

Esta posibilidad generó una fuerte polémica luego de que en la página de la Presidencia fuera publicada la hoja de vida del ex alcalde de Medellín para asumir este cargo.

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La hoja de vida de Quintero Calle fue publicada después de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Bernardo Camacho al cargo de superintendente nacional de Salud, función en la que se desempeñó durante aproximadamente seis meses.

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno de los servicios de salud para todos los colombianos”, señaló Camacho.

La llegada de Quintero Calle ocurre en medio de un panorama complejo para el sistema de salud, marcado por problemas financieros y dificultades en la prestación de servicios. Según datos del sector, las EPS que se encuentran bajo intervención acumulan deudas que superan los 19 billones de pesos, y actualmente ocho de ellas están bajo esta medida.

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Vale mencionar que en los últimos días el nombre de Daniel Quintero estaba sonando para ocupar el cargo de presidente de la Nueva EPS, hoy intervenida y una de las entidades prestadoras de salud más críticas en cuanto a su situación financiera.

Así mismo, el propio Quintero aseguró en sus redes sociales que estando al frente de la entidad va a “desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, además de un video, el exalcalde indicó que sabe del reto que tiene por delante, pero prometió que se basará en la tecnología para “darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.

“La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”, dijo Quintero en un video.