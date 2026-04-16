El eventual nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud ya genera una fuerte controversia en el país, incluso antes de que el presidente Gustavo Petro se pronuncie oficialmente al respecto.

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La publicación de la hoja de vida del exalcalde de Medellín en la página de la Presidencia fue suficiente para desatar una ola de reacciones políticas, en su mayoría negativas, alrededor de esta designación.

De acuerdo con lo que ha trascendido, Quintero llegaría al cargo en reemplazo de Bernardo Camacho, quien presentó su renuncia tras cerca de seis meses en funciones. Su posible designación se da en un contexto particularmente complejo para el sistema de salud colombiano, que desde hace varios meses viene presentando problemas financieros estructurales y dificultades en la prestación de servicios.

La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero desata críticas desde la oposición

La reacción desde sectores de oposición no se hizo esperar. El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó duramente la decisión y afirmó: “Este gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín”.

No tengo ningún negocio en el sistema de salud, Quintero.



Y a diferencia suya, de su hermano y sus funcionarios no tengo ninguna investigación por corrupción.



Pero si estoy muy preocupado por los pacientes con un tipo sin escrúpulos en la @Supersalud.



Lo espero en el Congreso. https://t.co/ztjxUodkhI — Andrés Forero CD (@AForeroM) April 15, 2026

En la misma línea, el exministro y exprecandidato presidencial Wilson Ruiz también criticó el eventual nombramiento. Según expresó, el presidente Petro habría elegido “al exalcalde que acumula procesos y cuestionamientos por presunta corrupción para liderar uno de los sectores más sensibles del país. La salud exige idoneidad, transparencia y garantías, no sombras de duda”.

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Las críticas se intensificaron luego de que el propio Quintero se pronunciara sobre su llegada a la Superintendencia de Salud, con un mensaje que elevó aún más la tensión política.

Las declaraciones de Daniel Quintero elevan la polémica sobre su designación

En respuesta a los cuestionamientos, Daniel Quintero defendió su eventual rol y lanzó fuertes acusaciones contra sectores políticos y económicos. “Desde la Supersalud y con tecnología de punta voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”, precisó.

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Y agregó: “Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida. Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”.

Estas declaraciones provocaron nuevas respuestas desde la oposición. El senador Andrés Forero replicó en su cuenta de X: “En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la Supersalud. ¿Qué supone uno?”.

En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la @Supersalud.



¿Qué supone uno? https://t.co/IoYBGytUlU — Andrés Forero CD (@AForeroM) April 15, 2026

Gobernadores, alcaldes y líderes políticos se suman a las reacciones en contra del nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud

El rechazo al posible nombramiento también se extendió a líderes regionales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, expresó su preocupación en redes sociales: “¡Increíble esto! Quintero es el 5to superintendente de Petro y llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema. Anticipo lo peor, con más intervenciones de EPS y hasta de hospitales públicos. Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a pesar de la arremetida del gobierno nacional. Y, claro, a contariar el dicho popular, porque esta vez SÍ habrá ‘quinto malo’”.

¡Increíble esto! Quintero es el 5to superintendente de Petro y llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema. Anticipo lo peor, con más intervenciones de EPS y hasta de hospitales públicos. Se ensañará con Antioquia. Llegará a acabar con lo que se haya sostenido a… https://t.co/rcwGig1m50 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 15, 2026

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo. En un video publicado en redes sociales, acompañado de un mensaje escrito, señaló: “De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín”, dijo el mandatario antioqueño.

Y agregó: “Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país”.

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En su declaración, Fico además catalogó el hecho como absurdo y vergonzoso y añadió: “Estas personas deben estar es en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo”.

Finalmente, Gutiérrez manifestó que la decisión del Ejecutivo es “un insulto para Medellín y para toda Colombia” y concluyó su declaración diciendo: “Ese tipo ya está imputado y está en etapa de juicio por corrupción. Lo cierto de todo esto es que Petro realmente de lo único que sabe es rodearse de bandidos y premiar a los peores criminales”.

De no creer.

Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo.

Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín.

Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismo destruyeron.

Todo esto… pic.twitter.com/zT38POmbMB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 15, 2026

A estas voces se sumó la candidata presidencial Paloma Valencia, quien afirmó: “Mientras la gente se muere, el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos”.

Mientras la gente se muere, el gobierno nombra como superintendente de salud a Daniel Quintero, que tiene 43 miembros de su alcaldía imputados. Es un insulto a los colombianos. pic.twitter.com/c1vl4HQZkf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 15, 2026

¿Por qué renunció Bernardo Camacho a la Supersalud?

La salida de Bernardo Camacho se produjo tras varios meses al frente de la Superintendencia Nacional de Salud. En su despedida, el funcionario defendió su gestión y reiteró su respaldo a las políticas del gobierno.

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del Presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno de los servicios de salud para todos los colombianos”, dijo Camacho tras su renuncia.

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El eventual relevo en la entidad ocurre en medio de un panorama complejo. Según datos del sector, las EPS bajo intervención acumulan deudas superiores a los 19 billones de pesos, y al menos ocho entidades se encuentran actualmente en esta situación.

El nombre de Quintero ya sonaba para cargos importantes en el sistema de salud

En los días previos, el nombre de Daniel Quintero ya venía sonando para ocupar cargos clave dentro del sistema de salud, como la presidencia de la Nueva EPS, lo que hizo que su eventual llegada a la Superintendencia no tomara por sorpresa a varios sectores.

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Sin embargo, su posible nombramiento ha generado rechazo en distintos actores políticos, quienes cuestionan su designación por los procesos e investigaciones que enfrenta y por el impacto que podría tener en un sistema que ya arrastra grandes deudas.