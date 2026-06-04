La final se sigue jugando fuera de la cancha. En los micrófonos, en las cámaras, en las redes sociales. Se acabó el partido en el estadio Romelio Martínez, pero las declaraciones y reacciones por la victoria de Junior 3-0 sobre Atlético Nacional continúan haciendo eco en todo el país.

Luego de ese primer choque por el título, Edwin Cardona lanzó unas palabras que levantaron una polvareda en Ibagué y Barranquilla. El veterano mediocampista, que ha sido relegado al banco de emergentes por el juvenil Juan Manuel Rengifo, aseguró que “en Medellín será a otro precio” y que el cuadro verde no es el Deportes Tolima, que perdió la final ante ‘el Tiburón’ en el pasado torneo con un marcador global de 4-0 (3-0 en el estadio Metropolitano y 1-0 en el Manuel Murillo Toro).

“Nosotros no somos el Tolima, con todo respeto. Nosotros llegamos a nuestra final en junio y somos Atlético Nacional, no somos el Deportes Tolima, y esto es una final entre Junior y Nacional, no es una final de diciembre de Tolima-Junior. Entonces, como te digo, totalmente diferente”, expresó Cardona en diálogo con el periodista José Hugo Illera, de Win Sports, en la zona mixta del Romelio.

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Lo expresado por Cardona no cayó bien entre la afición del cuadro pijao, que quedó fuera de la carrera por el título al sucumbir en semifinales ante los verdes.

Más allá de esa comparación indirecta que Cardona estableció entre Nacional y Tolima, el jugador mostró confianza en lo que puedan hacer él y sus compañeros frente a los rojiblancos en el estadio Atanasio Girardot.

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“Fue un partido perfecto para ellos. Sabíamos el rival que íbamos a enfrentar. No competimos de la mejor manera, y nos pasó factura. Ahora a descansar y a pensar en que tenemos 95 o 98 minutos para poder darle vuelta. Así que nada, estar tranquilos y tener la fe intacta. Creo que esto es fútbol y en el fútbol pueden pasar muchas cosas”, comentó el antioqueño, que pasó por Junior en 2013.

El creativo paisa considera que en territorio verde la cuestión será compleja para Junior, aunque reconoce que los dirigidos por Alfredo Arias son adversarios de respeto.

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“Hay que hacer los goles. Si tú metes los goles, vas a quedar campeón. Sabemos que con nuestra hinchada y en nuestro estadio es diferente, obviamente respetando el rival, porque es un gran rival, tiene grandes jugadores, tengo grandes amigos allá. Sé cómo compiten, y se notó en el primer partido”.