Ante la avalancha de denuncias públicas en contra del Gobierno nacional por la supuesta utilización del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano, RTVC, como amplificador de logros y donde se veta la crítica, la Procuraduría decidió revisar el caso.

El órgano de control decidió abrir una investigación disciplinaria en contra del gerente del medio que es de carácter estatal, Hollman Morris Rincón, por las reiteradas denuncias.

Para la Procuraduría, existirían presuntas irregularidades relacionadas con la “posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al Gobierno nacional”.

“Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político”, señaló el Ministerio Público a través de un comunicado este jueves.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca “verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria”.

Esta no es la primera vez que Morris enfrenta denuncias, ya en marzo pasado las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes habían pedido el retiro del comunicador por posible acoso sexual y laboral.

“La asimetría de poder sigue vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición. Así como el respeto al debido proceso de ambas partes”, decía el comunicado de las congresistas difundido hacia finales de marzo pasado.

Agrega que este llamado responde a la necesidad de garantizar espacios seguros, libres de violencias basadas en género, tanto en el ámbito institucional como en el político.