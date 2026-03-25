En plenaria de la Cámara de Representantes, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico pidieron este miércoles que Hollman Felipe Morris Rincón, actual gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC, sea retirado de su cargo mientras avanzan las investigaciones por las denuncias de acoso sexual y laboral en su contra.

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Esto en medio del escándalo que protagonizan los periodistas y presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, de Caracol Televisión, por presunto acoso sexual contra mujeres periodistas. En este caso, ambos salieron del canal a raíz de la polémica.

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La representante María Fernanda Carrascal leyó ante la plenaria un comunicado en el que las mujeres del Pacto Histórico fijaron su posición frente a “las recientes denuncias sobre las violencias basadas en género en los espacios de poder, en las instituciones, en los medios de comunicación y en general en el mundo del trabajo, público y privado”.

“La asimetría de poder sigue vigente. En ese sentido, solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición. Así como el respeto al debido proceso de ambas partes”, dice el comunicado.

Agrega que este llamado responde a la necesidad de garantizar espacios seguros, libres de violencias basadas en género, tanto en el ámbito institucional como en el político.

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Sobre el caso del gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, las congresistas dijeron: “En RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías. Sin embargo, los señalamientos por acoso sexual frente a Hollman Morris, corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo. Y no pueden trasladarse ni diluirse en la institucionalidad”.

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Seguidamente, celebraron la decisión de la Fiscalía de reasignar con enfoque de género el caso de Lina Castillo, una joven militante de Colombia Humana que en 2019 acusó públicamente a Hollman Felipe Morris Rincón por acoso sexual y laboral; sin embargo hoy enfrenta un proceso en su contra por calumnia.

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“Es un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres e instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”, exigieron.

Por último, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes expresaron solidaridad con las periodistas y con todas las mujeres que han denunciado situaciones de acoso y violencia.

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“Estos hechos no son aislados: responden a estructuras de poder patriarcales que siguen operando con impunidad”, señala el comunicado.