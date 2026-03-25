La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre las más recientes denuncias sobre presuntos casos de abuso sexual del que fueron víctimas periodistas y presentadores de Caracol TV. La funcionaria advirtió que estos hechos no son situaciones aisladas.

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“El viernes pasado se conoció un comunicado de Caracol televisión en el que informaron haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual y la activación de los protocolos y procedimientos establecidos por la ley para atender el caso. También este fin de semana 40 mujeres periodistas firmaron una carta respaldando una colega que denunció por abuso sexual en 2019 a Holman Morris, actual director de RTBC.”, inició mencionando Marín.

“Y recién recientemente la abogada y columnista Ana Bejarano relató en su columna semanal como hace ya varios años fue víctima de acoso sexual por parte de un magistrado de la Corte Constitucional en una práctica que incluso tenía nombre propio y significaba el involucramiento sexual e íntimo con las judicantes. Si esto ya tenía nombre propio, es porque ya era reconocido y normalizado silenciosamente en el Alto Tribunal.”, agregó.

De acuerdo con Marín, se está frente a una violencia estructural que no distingue sectores ni niveles de poder y que requiere una respuesta estructural también.

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“El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en en universidades, en espacios comunitarios y en lugares más cotidianos como el transporte público, el colegio, etcétera.”, manifestó.

“Es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa, ya sea porque tiene poder político, institucional, económico, porque goza de un reconocimiento social o académico o porque es reconocido como una personalidad. Erradicar esta violencia implica transformar las condiciones que le permiten, romper el silencio, desmontar la impunidad y garantizar que haya consecuencias. Los datos lo confirman.”, añadió.

Además, la funcionaria reveló que seis de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales. Así como que ocho de cada 10 conocen casos de violencia contra colegas.

Asimismo, hizo un llamado a las instituciones para que investiguen ya que las mujeres víctimas no denuncian por temor.

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“Los responsables directos son quienes acosan, pero también hay responsabilidades institucionales y colectivas de las entidades que no investigan, de las organizaciones, entidades, instituciones que encubren o minimizan, de los entornos laborales que priorizan reputaciones por encima de la protección de las mujeres y de una sociedad que ha aprendido a normalizar estas prácticas. Y hay algo más que debemos decir con claridad. Las mujeres no denuncian cuando los hechos ocurren.”

“Las mujeres denuncian cuando pueden, porque denunciar implica riesgos, implica miedo a a represalias, a perder el trabajo. Muchas no denuncian por desconfianza en los mecanismos existentes o por temor a las consecuencias. Denuncian cuando encuentran condiciones mínimas de seguridad y no solo física, sino emocional.”, agregó.

Antes esto, la defensora del Pueblo afirmó que la entidad con un mecanismo de denuncia de acoso sexual en contextos de poder.

“Realizamos un acompañamiento a las víctimas de acoso sexual en contextos donde los agresores ejercen influencia política, social, económica, espiritual, mediática, lo que limita o restringe su acceso a la justicia y las expone a mayores niveles de estigmatización y revictimización.”, indicó.

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Finalmente, afirmó que es necesaria una posición clara de no tolerancia, sin excepciones.

“Una sociedad que tolera el acoso sexual es una sociedad que limita la libertad de las mujeres y ninguna mujer debería tener que elegir entre su dignidad y su silencio. Cambiar eso no es solo urgente, es inaplazable.”, puntualizó.