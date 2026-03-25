¡Colombia está de luto con la tragedia miliar más grande registrada en América Latina desde 2018! En la mañana del pasado lunes 23 de marzo se reportó un trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, luego de que un avión de la Fuerza Aéreo Espacial, que transportaba a varios uniformados, se precipitara a tierra minutos después del despegue, dejando 69 uniformados fallecidos y 57 heridos.

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La muerte de casi un centenar de uniformados de la fuerza pública representa un duro golpe para las autoridades colombianas.

Sobre el siniestro, que tiene conmocionado a todo el país, aun se desconocen las causas exactas, sin embargo han circulado varios videos en redes que han permitido dimensionar la gravedad de los acontecimiento.

Asimismo, se han hecho virales varias imágenes en las que puede verse a los soldados momentos previos al vuelo, que sería para muchos sería el último.

Entre ellos, un soldado oriundo de Magangué grabó un video minutos antes de abordar el Hércules C-130 de la FAC, en Puerto Leguízamo. En las imágenes puede observarse a varios soldados sobre la pista, listos con su equipaje, municiones, comida y enfilados para subirse a la aeronave.

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En el video aparece el soldado magangueleño, sonriente, junto a sus compañeros, sin imaginar la tragedia que ocurriría después.