A través de un comunicado, Caracol Televisión informó que en medio de las denuncias por acoso sexual, las cuales fueron informadas por varias periodistas del canal, los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron desvinculados de la compañía.

Néstor Morales se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión: “No hay justificación posible”

“En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, en el caso de Ricardo Orrego, Caracol Televisión decidió dar por terminado el vínculo laboral, mientras que en la situación de Jorge Alfredo Vargas fue una terminación “de mutuo acuerdo”, por lo que ambos fueron desvinculados a raíz de este

En el comunicado se lee, además, que la decisión de desvincular a ambos presentadores no significa “un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, sino que “responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”.

Sobre las víctimas, Caracol Televisión expresó “respeto y reconocimiento”.

“Sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”, puntualizó la compañía.

En el comunicado, Caracol Televisión concluye su compromiso “con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día".

Fiscalía abre investigación por denuncias de presunto acoso sexual contra periodistas de Caracol TV

Rechazo en Caracol Televisión

Luego de conocerse las denuncias que hicieron varias mujeres en el medio de comunicación, y otras más de quienes trabajaron allí, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y el de Blu Radio, Néstor Morales, sentaron una dura postura de rechazo a los casos de acoso y aseguraron que el canal está llevando a cabo el proceso correspondiente.

El director del noticiero, Juan Roberto Vargas, habló a título personal y en representación de las directivas de Caracol Televisión, refiriéndose a la situación como algo “doloroso” y “triste”.

El pronunciamiento enfatizó que, tras conocerse las denuncias, se activaron de inmediato los protocolos laborales y legales establecidos, los cuales —según explicó— son “estrictos y rigurosos”. En ese sentido, se aseguró que se tomarán las decisiones necesarias con base en dichos procedimientos.

“Estamos del lado de las víctimas y de sus familias”, fue uno de los mensajes centrales de Juan Roberto Vargas, quien destacó que la decisión de hacer público el caso responde a principios institucionales como la transparencia, el rigor y la dignidad.

Por su parte, Néstor Morales, en Mañanas Blu, comenzó por expresar su rechazo pero también su dolor por las personas que están involucradas, ya que les tiene un “afecto”, pero fue claro al decir que el foco debe estar en las víctimas y la atención a ellas.

“Puedo decir con lágrimas en los ojos, porque los involucrados son personas a quienes les he tenido un inmenso afecto personal, que aquí solo hay una manera de mirar esto, que es privilegiar a las víctimas”, afirmó el director del programa.

Aseguró que las investigaciones de la Fiscalía están en curso y la prioridad deben ser las víctimas de estos presuntos casos de acoso: “En este momento lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual. Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Las investigaciones no han terminado”, expresó.

Asimismo, sostuvo que el medio ha sido enfático en sentar su postura de rechazo frente a los casos de acoso en cualquier entorno laboral y no hay ninguna justificación frente a este tipo de situaciones.