La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la apertura de una línea investigativa tras las denuncias de presunto acoso sexual reveladas por Caracol Televisión, en las que estarían involucrados dos periodistas y presentadores.

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Asimismo, la entidad explicó mediante un comunicado que esta decisión responde a la información que ha circulado en redes sociales y diversos medios de comunicación en los últimos días, relacionada con posibles casos de acoso sexual en entornos laborales.

Además, la Fiscalía informó que puso a disposición el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co, con el fin de recibir reportes y denuncias que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos.

Según el comunicado, el propósito de esta iniciativa es liderar y articular las investigaciones correspondientes bajo un enfoque de género, garantizando la protección de las víctimas, el respeto de sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.

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También confirmó que inició indagaciones específicas frente a las denuncias contra los dos periodistas y presentadores señalados por presunto acoso sexual. Estas actuaciones buscan determinar si existen méritos para adelantar procesos penales, tomando como base la información que ha sido divulgada públicamente.

Por otro lado, la Fiscalía general ordenó cambiar la asignación del proceso por injuria y calumnia instaurado por Hollman Morris, director de RTVC, en contra de Lina Marcela Castillo.

Asimismo, el caso pasará a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho que deberá aplicar lineamientos especiales para abordar procesos vinculados a denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.

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Finalmente, cabe recordar que contra Lina Castillo ya existía un escrito de acusación presentado el 10 de marzo de 2023 por la Fiscalía Seccional de Bogotá, dentro de una investigación por injuria y calumnia. Según la información oficial, el pasado 18 de marzo un juzgado de conocimiento negó la solicitud de preclusión elevada por la defensa, decisión que fue apelada.