Caracol Televisión está en el ojo del huracán luego de que se dieran a conocer denuncias de presunto acoso sexual al interior de la compañía. El caso tomó relevancia pública después de que el canal confirmara que recibió señalamientos y que activó los procedimientos previstos para este tipo de situaciones.

Le puede interesar: Falleció la hermana menor de Dilan Cruz en grave accidente de tránsito en Bogotá

De acuerdo con lo que se ha conocido, en un primer momento, el tema se manejó de manera interna. A través de un comunicado, la empresa informó que puso en marcha sus protocolos y que el proceso se desarrolla bajo criterios de confidencialidad, debido proceso, respeto por las familias y acompañamiento a las eventuales víctimas.​

No obstante, con el paso de las horas, el caso llegó al Ministerio del Trabajo. Desde esa cartera se anunció la activación de labores de inspección, vigilancia y control para verificar las condiciones laborales dentro del canal y revisar la forma en que se está atendiendo la situación.

Caracol Televisión confirma activación de protocolos por denuncias de presunto acoso sexual

El canal informó que recibió denuncias contra dos integrantes de su equipo periodístico y de presentación, por lo que activó de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley.

Vea aquí: La orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay habría salido de la Segunda Marquetalia, según confesión de uno de los condenados

Según la comunicación oficial, la actuación de la empresa se adelanta con reserva y con garantías para las partes involucradas. Caracol indicó además que la prioridad es acompañar a las eventuales víctimas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos, e informó que, tras las denuncias, dos de sus periodistas y presentadores fueron apartados de sus cargos.

Mintrabajo anuncia inspección a Caracol Televisión por presuntos casos de acoso sexual

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el caso será objeto de inspección por parte de la entidad. La decisión, según explicó, busca revisar las condiciones laborales y establecer si existen elementos que ameriten actuaciones adicionales por parte de la autoridad.

Lea también: Cierre de frontera con Ecuador dispara la informalidad y golpea la economía en el sur de Colombia

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, la intervención apunta a garantizar protección a las víctimas y a determinar si hay lugar a sanciones. Con ese anuncio, el caso pasó de una revisión interna a una observación formal por parte del Gobierno.

En medio del pronunciamiento, el mintrabajo recordó que los procedimientos empresariales no sustituyen las obligaciones legales de los empleadores frente a hechos de violencia o acoso en el trabajo. El ministerio hizo referencia al Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, como marco para la protección en entornos laborales.

Como Ministro del Trabajo, estoy en la obligación de recordarle a @CaracolTV que los procesos internos de ninguna manera eximen a la empresa de responder bajo el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.



Por… https://t.co/oyFob2jOGF — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) March 20, 2026

Experiodistas reaccionan y hablan de silencios frente a denuncias en Caracol Televisión

Tras hacerse público el caso, varias periodistas que trabajaron en Caracol Televisión reaccionaron en redes sociales y coincidieron en que las denuncias removieron experiencias pasadas que, según sus mensajes, no habrían sido escuchadas en su momento.

Le sugerimos: Petro y Orsi se comprometen a impulsar una agenda común por la integración regional

Entre las voces que se pronunciaron estuvieron Catalina Botero, Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Laura Palomino, quienes hablaron de miedo a denunciar e incluso hasta de posibles consecuencias profesionales si hablaban.​

Catalina, quien actualmente labora para ‘RTVC’, fue la primera en pronunciarse: “Me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablara…”. Y agregó: “Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo. Obvio pensé mil veces antes de poner este trino, pero ese miedo se tiene que acabar”.

Uff me alegra que alguien haya tenido la valentía de denunciar y que por fin le pongan la lupa, porque si uno hablaraaaa jmm…. Muchas no fuimos escuchadas, muchas no denuncian por no cerrarse puertas en los medios o no armar escándalo. Obvio pensé mil veces antes de poner este… https://t.co/x5tkMevZ70 — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) March 20, 2026

En otras noticias: Delegaciones de Colombia y Ecuador retomarán diálogo la próxima semana en sede de Comunidad Andina en Lima

Las palabras de Botero incentivaron a otras periodistas, quienes no perdieron la oportunidad de hablar desde sus propias experiencias. “Tal cual lo dices Catalina. Muchas no hablaron por miedo a cerrar puertas. Otras porque no les iban a creer. Pero ya es hora que muchas cosas se sepan”, dijo la reconocida presentadora, Mónica Rodríguez, quien durante varios años formó parte del equipo de ‘Día a Día’ y varios otras producciones del canal.

Tal cual lo dices Catalina. Muchas no hablaron por miedo a cerrar puertas. Otras porque no les iban a creer. Pero ya es hora que muchas cosas se sepan. https://t.co/e91sI9elh9 — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 20, 2026

Juanita Gómez también se sumó a los pronunciamientos, asegurando que durante su tiempo en la empresa fue testigo de conductas inapropiadas que constantemente eran minimizadas o catalogadas solo como “momentos incómodos”. “No eran ‘momentos incómodos’, eran conductas normalizadas. Por un periodismo sin vacas sagradas. Sin silencios cómplices. Sin miedo. Gracias a quienes hoy denuncian, por todas y por las que vienen, ahora que la justicia haga lo suyo”, dijo Juanita.

No eran “momentos incómodos”, eran conductas normalizadas.



Por un periodismo sin vacas sagradas. Sin silencios cómplices. Sin miedo. Gracias a quienes hoy denuncian, por todas y por las que vienen, ahora que la justicia haga lo suyo. — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 20, 2026

También aquí: Detalles de la investigación contra Gustavo Petro por parte de la justicia de Estados Unidos

Y finalmente,en esa misma línea, la periodista Laura Palomino expresó su solidaridad con sus colegas y señaló: “A mis colegas periodistas, hoy más que nunca este mensaje: no existen vacas sagradas intocables. El silencio no protege a nadie, solo perpetúa el abuso. Denunciar no es traicionar una redacción, es honrar el oficio y cuidar a quienes vienen detrás”.

A mis colegas periodistas, hoy más que nunca este mensaje: no existen vacas sagradas intocables. El silencio no protege a nadie, solo perpetúa el abuso. Denunciar no es traicionar una redacción, es honrar el oficio y cuidar a quienes vienen detrás. — Laura Palomino (@C1Palomino) March 20, 2026

Las publicaciones también apuntaron a que ciertas conductas habrían sido normalizadas dentro del entorno laboral, por lo que varias de ellas insistieron en que denunciar no debe verse como una traición, sino como una forma de proteger a otras mujeres y de exigir que los hechos sean investigados. Con esos pronunciamientos, la controversia tomó una dimensión más amplia y abrió una conversación pública sobre cómo se han afrontado este tipo de casos en los medios de comunicación.