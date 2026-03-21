Un verdadero revuelo ha generado en la escena política de Colombia la publicación del diario estadounidense ‘The New York Times’ sobre una supuesta investigación que adelanta la justicia de EE. UU. contra el presidente Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes.

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El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Presidencia Presidente Gustavo Petro, durante alocución presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.

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El periódico neoyorquino también apunta que las investigaciones se encuentran en su fase inicial y que se desconoce si alguna de ellas derivará en cargos penales contra el mandatario.

Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

Investigaciones no estarían centradas en Petro

El diario capitalino ‘El Tiempo’ reveló horas más tarde, citando fuentes familiarizadas en Washington, que el nombre del presidente colombiano sí figura en las investigaciones que adelantan los mencionados fiscales de Nueva York, pero él no sería el principal objetivo de las indagaciones.

“Hay investigaciones en curso relacionadas con casos de narcotráfico, pero no están centradas exclusivamente en el presidente colombiano”, le dijo una fuente a ‘El Tiempo’.

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Asimismo, las fuentes habrían confirmado que las pesquisas se encuentran en etapa preliminar, por lo que aún no hay información concluyente sobre las investigaciones que involucran a Gustavo Petro.

Historial de tensiones

Estas revelaciones se dieron a conocer un día después de que Petro afirmara que la Administración de Donald Trump le reactivó el visado estadounidense hasta el final de su mandato, que concluirá el 7 de agosto.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

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Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, EE. UU. revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a la reunión cordial que mantuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero.