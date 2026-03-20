El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes a través de su cuenta de X (antes Twitter) sobre la supuesta investigación que la Justicia de Estados Unidos adelanta en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reveló el diario The New York Times.

Lea: Fiscales de Estados Unidos investigan a Petro por supuesta ayuda de narcos a su campaña, según The New York Times

El mandatario rechazó las acusaciones asegurando que “nunca” en su vida ha “hablado con un narcotraficante”.

“Al contrario, dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que se denominó la época de la gobernanza paramilitar”, escribió en la red social.

Agregó que en sus campañas políticas “siempre” le ha indicado a los gerentes que “no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”.

Lea: “Tiene mucho por explicar”: reacciones a la investigación de fiscales de EE. UU. a Petro por presuntos vínculos con narcotráfico

“La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describrió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”, sostuvo.

Como bien sabe @elespectador en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exikio… https://t.co/U4J0etQB5T — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2026

Según el diario neoyorquino, las investigaciones, que se encuentran en su fase inicial, están centradas en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, agrega el diario. Además, señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya favorecido el inicio de dichas investigaciones.

Estas revelaciones se dieron a conocer un día después de que Petro afirmara que la Administración de Donald Trump le reactivó el visado estadounidense hasta el final de su mandato, que concluirá el 7 de agosto.

Lea: Embajada de Colombia en EE. UU. responde que acusaciones reportadas contra Petro “carecen de fundamento”

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron durante los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

En septiembre de 2025, EE. UU. revocó la visa a Petro después de que el colombiano participara en un acto en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes de su Gobierno en relación con la guerra en Gaza.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a la reunión cordial que mantuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero.