El diario ‘The New York Times’ publicó este viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes. Según el medio estadounidense, las investigaciones son conducidas por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, con participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Le puede interesar: Fiscales de Estados Unidos investigan a Petro por supuesta ayuda de narcos a su campaña, según The New York Times

De acuerdo con tres fuentes consultadas por el ‘Times’, los investigadores indagan las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial recibió financiamiento del crimen organizado.

Las fuentes, según expone el medio norteamericano, precisaron que las investigaciones se encuentran en etapas tempranas y que no es claro si derivarán en cargos penales. No hay indicios de que la Casa Blanca haya tenido participación en el inicio de los procesos.

Vea aquí: Presidente Petro pide a la fiscal Camargo un informe sobre presuntas irregularidades electorales de 2018

Tras la publicación del artículo, las reacciones, sobre todo desde distintos sectores políticos y de oposición, no se hicieron esperar.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, fue de las primeras en reaccionar al informe compartiendo la noticia en su cuenta de X con un mensaje directo: “Petro, mucho por explicar en los EE. UU.”.

Petro mucho por explicar en los EE.UU. pic.twitter.com/URh7iX5KU3 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 20, 2026

Por su parte, el partido Cambio Radical calificó la situación como “inédita en la política exterior colombiana” y exigió explicaciones al presidente. “Como partido de Oposición exigimos explicaciones al presidente. Muy preocupante a lo que nos ha llevado este gobierno. Debemos recuperar el rumbo”, publicó la colectividad en sus redes sociales.

🔴#ATENCIÓN El diario The New York Times aseguró que fiscales de Estados Unidos investigan a Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotráfico. Una circunstancia inédita en la política exterior colombiana. Como partido de Oposición exigimos explicaciones al presidente. Muy… https://t.co/cRc6wuj6ZK pic.twitter.com/0wviz7ESBG — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 20, 2026

El congresista estadounidense Carlos Giménez, representante republicano por Florida, fue más enfático en su pronunciamiento: “Gustavo Petro tendrá que enfrentar las consecuencias de su patético accionar ilegal ante la justicia estadounidense. Los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño. ¡Basta ya de impunidad!”.