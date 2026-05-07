La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que su teléfono celular fue hackeado. Durante una entrevista con Vicky Dávila, la aspirante aseguró que sus chats están en poder de otras personas, por lo que no dudó en expresar su preocupación.

Leer más: Cruces, tensión y visiones de país: la noche caliente del debate vicepresidencial en Barranquilla

“Me ha llegado información de que alguien hackeó mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, reveló la candidata.

“Mis comunicaciones privadas no tienen que estar en poder de nadie, la Fiscalía debería decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, sostuvo.

Le puede interesar: Casa Char niega realización de evento para anunciar apoyo a De la Espriella

Ante ello, manifestó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana con el propósito de que se aclare toda esta situación sobre las supuestas interceptaciones.

Durante la conversación Dávila recordó que el presidente Petro – en meses anteriores – aseguró que el Gobierno tenía información de inteligencia sobre conversaciones del candidato De la Espriella con los socios de Thomas Greg & Sons.

Lea también: “Órdenes no recibimos de parte de Presidencia de la República”: Lidio García responde a Petro tras pedir listado de ausentistas

A esto, Paloma manifestó: “cuando Petro dijo eso, la primera preocupación que yo expresé es que aquí nos tiene chuzados a todos, cómo están funcionando los organismos manejados por personas del M-19 en términos de las hackeadas”.

Además, en la entrevista resurgió un trino publicado por De la Espriella en el que advertía que tenía conocimiento de supuestas conversaciones y chats de una campaña.

“Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”, publicó en su cuenta de X el abogado.

Lea además: Catherine Juvinao impugnó ante el CNE la resolución con la que Alianza Verde se adhiere a la campaña de Iván Cepeda

Sobre estas afirmaciones de su rival en la campaña presidencial, Valencia negó tener conversaciones con personas relacionadas con el petrismo.

“Yo no tengo conversaciones ni nada por el estilo que hablen de política con el ministro del Interior, pero sí me preocupa mucho que ha llegado a mis oídos que mis comunicaciones están hackeadas”, expresó.

Lea acá: “Diferencias hay, lo importante es manejarlas en el escenario de los argumentos”: Uribe a choques entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Asimismo, la política consideró como “grave” que su celular esté hackeado por las conversaciones con su núcleo familiar.

Finalmente, reiteró que no tiene nada que esconder, pero lamentó este tipo de situaciones en medio de la campaña por el puesto en la Casa de Nariño.