La primera jornada de Perrenque Creativo 2026, realizada este martes en Comfamiliar Atlántico, sede Caribe, reunió a empresarios, creativos, agencias y expertos nacionales alrededor de una conversación común: el futuro de la industria de la comunicación y el marketing en el Caribe colombiano.

Uno de los momentos más significativos del día fue la firma simbólica del manifiesto que dio vida a COMARKA, una iniciativa impulsada por actores del sector creativo con la que se busca fortalecer la articulación de la industria, promover el trabajo colectivo y construir una voz más sólida frente a los retos del mercado.

El acto reunió a representantes de empresas y agencias como Agencia Pópuli, Lights Now, Iconozú, Sonovista, Links Marketing, Praecos, Event2all, Tucán, Eme y M&M, quienes respaldaron la apuesta por consolidar un ecosistema más competitivo, innovador y con visión de largo plazo.

“Esto nace de una conversación muy honesta entre colegas. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir trabajando de manera aislada. Si queremos crecer, necesitamos construir juntos y reconocernos como industria”, expresó Eduardo Ortega del Río, organizador de Perrenque Creativo.

Por su parte, Duberney Castaño, CEO de Lights Now Producciones, aseguró que el objetivo es fortalecer las capacidades del sector creativo desde una mirada conjunta. “Queremos una industria más fuerte, con más futuro, capaz de competir en cualquier escenario”, afirmó.

Marketing con propósito y menos ruido

La agenda académica inició con el foro Conecta Caribe, desarrollado por la Revista P&M, que abrió el debate sobre cómo las marcas pueden conectar con las audiencias desde la autenticidad y no desde la saturación de contenido.

En el panel Relevancia o ruido participaron Magda Galindo, vicepresidenta fintech Brilla de Promigas; Juan “Brandy” Castaño, director nacional de contenido y producción de RCN Radio; Gonzalo Guarín, CEO de Cucayo Cocina de Aquí; y Heber Mantilla, director de Comfamiliar Atlántico.

Durante la conversación, los panelistas coincidieron en que las marcas necesitan construir mensajes más humanos, entender mejor a sus públicos y priorizar la relevancia sobre el exceso de información. También destacaron la importancia de crear narrativas auténticas, respetuosas con la audiencia y alineadas con las verdaderas necesidades del consumidor.

La inteligencia artificial y el reto de mantener lo humano

Otro de los espacios centrales fue el panel Human After Data: la estrategia no se automatiza, enfocado en el impacto de la inteligencia artificial dentro de la industria creativa y del marketing.

Juan Carlos Piñeros, CEO de Tucán Marketing Digital; Mariaisabella De Castro, de la Universidad del Norte; y Andrés Ortiz, director general de Partner&Colombia, coincidieron en que la IA debe asumirse como una herramienta estratégica y no como una amenaza, resaltando que el criterio, la empatía y la toma de decisiones seguirán dependiendo de las personas.

Además, se discutió cómo la sobreinformación y la falta de transparencia en algunas estrategias digitales han generado desconfianza entre las audiencias, haciendo cada vez más importante la construcción de marcas honestas y cercanas.

Autenticidad, emprendimiento y evolución de los medios

La programación también incluyó una conversación con la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, quien habló sobre autenticidad, identidad cultural y construcción de marca personal desde las plataformas digitales.

La jornada continuó con espacios dedicados a la industria de eventos, modelos de negocio, marketing basado en data y emprendimiento, incluyendo la participación de Karen Carvajalino, quien abordó desde la neurociencia la importancia de superar barreras mentales para impulsar proyectos empresariales.

El cierre estuvo a cargo del conversatorio La supervivencia de los medios, donde Carlos Mejía, CEO de Efectimedios y VC Medios, reflexionó sobre la transformación de los medios de comunicación frente a las nuevas tecnologías y los cambios en las audiencias.

Perrenque Creativo 2026 continúa hoy con su segunda jornada en Comfamiliar Atlántico, sede Caribe.