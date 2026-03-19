De la mano del cineasta británico Paul King, director de Wonka y Paddington, llegan a las salas de cine los reconocidos muñecos Labubu que han generado un enorme furor en todo el mundo, principalmente entre famosos artistas e influencers.

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Gracias a la anunciada colaboración de su fabricante, Pop Mart, con Sony Pictures, estos muñecos chinos llegarán a la pantalla gigante con el propósito de seguir siendo un éxito mundial con esta creación.

Los espectadores están con la máxima expectativa ya que la cinta, que está en etapa de desarrollo, será una mezcla de los muñecos Labubu con “acción real con CGI”, es decir imágenes generadas por computadora, al estilo de lo que Disney hizo en la nueva versión de “Lilo & Stitch”, en 2025, que fue un enorme éxito.

De la mano del director de Wonka, Kasing Lung, el ilustrador de Hong Kong que creó el personaje de Labubu, será productor ejecutivo de la película.

De momento no se conoce cuál será la trama de la película ni tampoco su fecha de estreno.

¿Qué son los Labubu?

De aspecto curioso y un tanto inquietante, los muñecos Labubu se han convertido en una de las tendencias globales más inesperadas del último año. Nacidos en China, estos personajes peludos y de orejas puntiagudas han conquistado vitrinas, redes sociales y el gusto —o la controversia— de miles de personas alrededor del planeta.

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Los Labubu son parte de la serie de juguetes ‘The Monsters’, ideada por el artista hongkonés Kasing Lung. Con grandes ojos, una sonrisa pícara que exhibe exactamente nueve dientes y cuerpos de felpa, estas figuras no tardaron en llamar la atención fuera del público especializado. Lo que empezó como un fenómeno local en Asia, rápidamente captó el interés de coleccionistas y celebridades en Occidente.

Detrás de esta tendencia está Pop Mart, empresa china que en 2019 adquirió los derechos para producir y distribuir las figuras de ‘The Monsters’. La compañía, famosa por sus “cajas sorpresa” donde el comprador desconoce el contenido exacto hasta abrir el paquete, encontró en Labubu un nuevo ícono capaz de atraer tanto a jóvenes como a adultos nostálgicos o coleccionistas.

Según datos de Pop Mart, el éxito de estos personajes ha tenido un impacto significativo en sus ingresos y, de paso, ha fortalecido la proyección cultural china en el exterior. Voces como la de la agencia oficial Xinhua destacan a Labubu como un ejemplo de la creatividad y el diseño chino que logra conectar con audiencias globales.

En 2024, Pop Mart generó ingresos en Estados Unidos de 3.000 millones de yuanes (US$ 410 millones) de los 13.040 millones de yuanes (US$ 1.800 millones) que generó en todo el mundo.