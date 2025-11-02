El popular creador de contenido Westcol vivió una noche de pánico en Cali tras un intento de robo que terminó en una intensa balacera. El hecho se registró hacia las tres de la madrugada, cuando tres hombres armados intentaron irrumpir en la vivienda donde el antioqueño descansaba junto a su equipo de trabajo.

De acuerdo con el relato que hizo en una transmisión en vivo, el primero en notar la presencia de los intrusos fue su compañero ‘Risitas’. “Ese clip se hizo tan viral que, a las tres de la mañana, se nos intentaron meter tres cabezones. Yo estaba dormido, no escuché nada. El primero que los ve es ‘Risitas’ y empieza a gritar: ‘¡Se nos metieron, se nos metieron!’”, narró el streamer.

En cuestión de segundos, el intento de ingreso se convirtió en una escena de acción. Los escoltas de Westcol y los guardias del conjunto residencial intercambiaron disparos con los delincuentes, que intentaban colarse por la parte trasera de la propiedad.

“Papi, una puta balacera en esa casa, que te cagas. Todo el mundo dormido y eso fue plomo por todos lados. ‘Risitas’ salió con el flash de la cámara apuntando para que Samuel disparara. Era una película. Los ladrones se metieron por la casa del vecino y salieron en moto”, contó.

El video viral que lo habría puesto en riesgo

Días antes del ataque, un niño fanático de Westcol había logrado ingresar sin autorización al conjunto residencial para conocerlo y grabar un breve video. Aunque el streamer tomó el gesto con humor, la grabación se hizo viral en redes sociales, mostrando detalles de la vivienda y de los accesos del lugar.

La administración del conjunto multó a los padres del menor y reforzó la seguridad, pero el daño ya estaba hecho: la ubicación del streamer había quedado expuesta. Según su testimonio, los ladrones aprovecharon el mismo punto ciego por el que el niño se había colado para intentar ingresar en la madrugada del robo.

“Ese niño no se puede meter a una casa privada, porque le podrían disparar sin querer. Eso no es un juego. Hay que ser responsables”, advirtió el antioqueño, lamentando las consecuencias del incidente.

“Fue un milagro que nadie saliera herido”

A pesar del tiroteo, ninguno de los ocupantes de la casa resultó lesionado. “Eso fue horrible, bro. Éramos como quince personas en la casa, ocho armados, y todo fue muy rápido. Fue un milagro que nadie saliera herido”, relató Westcol, aún sorprendido por la magnitud del susto.

Las autoridades locales fueron notificadas del intento de robo y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables, aunque no se han reportado capturas hasta el momento.

Tras el incidente, Westcol aprovechó sus plataformas para hacer un llamado a la precaución entre los creadores de contenido. Aseguró que, aunque siempre viaja con seguridad privada, compartir ubicaciones o mostrar objetos de valor en tiempo real puede generar situaciones de riesgo.

“Cuando hacemos stream en un lugar que todo el mundo conoce, mostrando joyas o cosas de valor, básicamente le estamos diciendo a la gente: ‘Ey, estamos aquí’. Eso es gravísimo. Por eso nosotros siempre viajamos con seguridad, pero aun así pasan estas cosas. Es muy peligroso”, afirmó.

El antioqueño reconoció que todo pudo terminar en tragedia y agradeció que la situación no pasara a mayores. “Dios es divino. Ese niño se metió por el mismo lugar por donde luego intentaron entrar los ladrones. Gracias a eso ya sabíamos que ese era un punto ciego”, concluyó.