El delantero estrella del Barcelona Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole confirmaron en las últimas horas su ruptura luego de unos tres meses de romance.

Los jóvenes habían hecho pública su relación en agosto pasado, cuando el futbolista compartió en sus ‘historias’ de Instagram una fotografía abrazados durante la celebración del cumpleaños número 25 de la artista.

La imagen, compartida por Yamal en la red social y luego republicada por Nicki Nicole, los mostraba abrazados en un ambiente decorado con flores, globos y una torta rodeada de pétalos de rosa.

Lamine Yamal confirmó su relación Nicki Nicole

Las especulaciones sobre el romance habían comenzado semanas atrás, cuando Nicki Nicole acompañó al futbolista al Trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Yamal en la espalda.

A partir de entonces se dejaron ver en público juntos en varias ocasiones, incluidos partidos del Barcelona en los que Lamine Yamal casi siempre es titular.

Sin embargo, esta última semana surgió el rumor de una supuesta infidelidad por parte del futbolista después de un viaje que hizo a Milán, donde asistió a una fiesta con amistades.

Ante esto, los seguidores de ambos especularon que la relación habría terminado y que la razón fue el engaño de Yamal.

El joven de 18 años fue contactado por un ‘tiktoker’ español llamado Javi Hoyos, cuyo contenido se basa en hablar sobre la vida de los famosos, quien le preguntó si eran ciertos los rumores.

Lamine le contestó al creador de contenido confirmándole la ruptura: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya”, dijo Yamal, según Javi Hoyos.

Por su parte, el reconocido paparazzi Jordi Martin logró comunicarse con Nicki Nicole, quien mantuvo la versión entregada por Lamine.

La cantante aseguró que la relación se terminó “hace unos días”, antes del viaje de Lamine Yamal a Milán.