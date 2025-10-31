El pasado miércoles 29 de octubre se estrenó en la plataforma YouTube un nuevo reality show de convivencia con figuras públicas de varios países de Latinoamérica, incluidas dos de Colombia que tuvieron una destacada participación este mismo año en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de ‘RCN’.

El nuevo programa no se transmite en televisión, sino en el canal de YouTube y las cuentas de Facebook y TikTok de Luinny Corporán, un reconocido comunicador y empresario dominicano.

Precisamente el nuevo reality lleva por nombre ‘La mansión de Luinny’, ubicada en la turística isla de República Dominicana. Los casi 20 participantes, entre los que figuran creadores de contenido para redes sociales, cantantes, presentadoras y modelos, entre otros, son grabados las 24 horas del día, contenido que se transmite en directo por las plataformas digitales.

La convivencia es el principal atractivo de este formato, incluyendo romances, peleas y alianzas estretégicas. Sin embargo, los participantes también se someterán a pruebas físicas. Las eliminaciones son semanales.

“Queremos que el público no solo vea un ‘reality’, sino una experiencia, un espectáculo latinoamericano de alto nivel que conecte con emociones, talento y entretenimiento”, indicó Luinny Corporán previo al estreno.

Karina García y Yina Calderón son las colombianas que participan en ‘La mansión de Luinny’. Su relación no está en los mejores términos luego de que su amistad se viera gravemente fracturada durante ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

¿Quiénes son los participantes de ‘La mansión de Luinny’?

Karina García: influencer colombiana.

Yina Calderón: DJ colombiana.

Brenda Zambrano: influencer mexicana.

Asaf Torres: cantante y compositor de Puerto Rico.

Andreina Bravo: cantante ecuatoriana.

Yurgenis Aular: cantante, modelo, bailarina e influencer venezolana.

Leandro Joel Sosa: tiktoker dominicano.

Uriel José Romero: artista de género urbano de República Dominicana.

Abraham García Arévalo: DJ e influencer español.

Cristal Pérez: influencer dominicana.

La Bella Chanel: creadora de contenido de República Dominicana.

Jessica Stonnem: presentadora, influencer y modelo, quien participó en ‘Los 50’ de Telemundo.

Cristian Casablanca: numerólogo dominicano.

Yarinson Jesús Aybar: influencer y comediante.

Gailen La Moyeta: cantante de género urbano, conocida como ‘La Reina del Freestyle’.

Axel Buenísimo: youtuber dominicano.

¿Dónde ver ‘La mansión de Luinny’?

Este reality se puede ver en directo a través del canal de YouTube: LuinnyCorporan. La transmisión se mantiene durante las 24 horas del día.