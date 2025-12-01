El cierre de La Mansión de Luinny se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana en las redes sociales.

Fue tendencia por la sorpresiva victoria de Karina García, y por la intensa reacción de Yina Calderón, quien terminó en segundo lugar con una diferencia cercana a los 44.000 votos.

Instagram Karina García ganó el primer lugar de La Mansión de Luinny

El desenlace del reality, que mantuvo a miles de usuarios conectados durante más de un mes, generó opiniones en las plataformas digitales.

Durante la gala final, los participantes esperaron con expectativa los resultados que Luinny anunció en vivo. Aunque a lo largo del programa las concursantes colombianas se habían posicionado como favoritas, la recta final estuvo rodeada de dudas entre los mismos famosos e internautas, quienes notaron lo cerrada que estuvo la votación en sus últimos días.

El momento tormentoso llegó cuando se confirmó que Karina García era la ganadora de la primera edición. La celebración de la influencer y de su familia contrastó con la reacción de Yina Calderón, cuyas imágenes rápidamente empezaron a circular por redes.

Apenas escuchó el resultado, Calderón abandonó la multitud entre lágrimas, alejándose hacia la zona de jacuzzis mientras varios asistentes coreaban su nombre en señal de apoyo.

Algunos defendieron su esfuerzo y destacaron que obtuvo una votación considerable, mientras que otros cuestionaron su actitud en los minutos posteriores al anuncio.

Y es que Calderón había sido tema de conversación días antes porque se hicieron virales videos que insinuaban un encuentro entre ella y Asaf Torres en la habitación presidencial del reality. La supuesta cercanía entre ambos generó críticas debido a que Yina había reprochado anteriormente la conducta de Karina García y Andrés Altafulla dentro de La Casa de los Famosos Colombia, lo que muchos consideraron una contradicción.

Igualmente, Karina se llevó 100 mil dólares de premio y Yina ganó 30 mil dólares y un contrato con Luinny.