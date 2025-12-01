La edición 23 de BOGOSHORTS - Bogotá Short Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá se abrirá oficialmente este martes 2 de diciembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

La inauguración estará acompañada por La Mala Farra, una banda de cumbia punk combativa que encenderá el ritual con su mezcla de punk, metal, rock y cumbia, preparando el espíritu para el inicio del festival.

La edición reunirá a más de 90 invitados internacionales —realizadores, programadores, expertos, productores y representantes de empresas del sector audiovisual— provenientes de Francia, Italia, España, Qatar, Chile, Canadá, EEUU, Brasil y por supuesto Colombia, entre otros países.

Con cerca de 300 obras en exhibición, experiencias inmersivas, encuentros con creadores de todo el mundo y una ciudad que vibra al ritmo del cortometraje, BOGOSHORTS reafirma su lugar como la fiesta más grande de Latinoamérica dedicada al formato corto.

Noche Frankenstein

Uno de los momentos más esperados es la Noche Frankenstein Vol. 9 donde el cine y el rock se entrelazan, que tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en el Teatro al Aire Libre La Media Torta.

La noche será encendida por las 1280 Almas, una de las bandas más emblemáticas de Bogotá, mientras seis cortometrajes —proyectados como homenaje a los 40 años de Volver al futuro— exploran el tiempo, los recuerdos, los futuros posibles y aquello que nos persigue cuando pensamos en lo que fue y lo que podría ser. Aquí se puede inscribir para recibir manillas.

Por otro lado, una de las novedades de esta edición es la Competencia Internacional de Cortometrajes Periodísticos, que se celebra por primera vez en homenaje al centenario de Guillermo Cano.

Las proyecciones, distribuidas entre la Cinemateca de Bogotá, reúne obras de Filipinas, México, Italia, Polonia y Colombia que reinventan el cortometraje como herramienta periodística urgente, emotiva y reveladora. Lo demás, hay que vivirlo.

El espíritu del cine en expansión

La programación internacional estará protagonizada por World Tour, que este año presenta dos programas especiales: uno dedicado a Japón, con cortos que revisitan la memoria histórica de Hiroshima y Nagasaki, y otro centrado en Ucrania, con una muestra de obras del cineasta Sergei Loznitsa. Este recorrido permite conectar con realidades culturales diversas y explorar el cortometraje como puente entre territorios lejanos.

Jaime E. Manrique director del festival afirma “Hemos diseñado un festival que no es para un tipo de gustos específicos, que arriesga en caminos tan diversos que incluso nos sorprenden a nosotros mismos. BOGOSHORTS, como las diferentes formas del espíritu, está lleno de potenciales alegrías, pero también ofrece una reflexión histórica necesaria para entender el absurdo vergonzoso del presente”.

El componente expositivo del festival estará marcado por BOGOSHORTS Expone, con Un viage. No… Para todos…, en la Cinemateca de Bogotá, donde las visiones espirituales y delirantes de Arnulfo Herrada dialogan con la ciudad; y Entre Armaduras y Fotogramas, en la Alianza Francesa, un recorrido por la minuciosidad del stop motion colombiano que revela el trabajo invisible detrás de cada fotograma.

Al tablero para saber más del cine

Los espacios de conversación toman protagonismo a través de Al Tablero y Al Tablero BFM, que se desarrollarán entre el 3 y el 8 de diciembre en la Cinemateca de Bogotá y en el Lounge BOGOSHORTS (Plazoleta CityU). Estos encuentros, orientados tanto al público general (gratuitos con inscripción previa), como a la industria audiovisual, abren un diálogo profundo sobre procesos de creación, nuevas narrativas, impacto social y los desafíos contemporáneos de la cinematografía.

Los espacios reunirán a expertos nacionales e internacionales para pensar el cine desde diferentes ángulos como iudad y graffiti, drogas en el set musical, cortos periodísticos, festivales autorales, comunicación de historias, impacto social, animación bogotana y la Ruta otros mundos, otros seres, otros cines, y más.

Cine corto para todos los gustos y en todos los géneros

Para el público infantil, BOGOSHORTS presenta una nueva edición de ChiquiSHORTS, que se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre en la Cinemateca de Bogotá. Desde su creación en 2016, este espacio invita a los más pequeños a sumergirse en cortos llenos de humor, aventuras y mundos fantásticos, recordando que la imaginación es también una forma de entender el mundo.

El festival también propone una experiencia sensorial única con BOGOSHORTS Degusta: Picnic Nocturno, que se realizará el lunes 8 de diciembre en el Lounge BOGOSHORTS de CityU. Bajo el cielo bogotano, cuatro cortometrajes europeos serán reinterpretados en sabores, texturas y aromas por jóvenes cocineros del SENA, en un evento que invita a ver, sentir y probar el cine de una manera completamente diferente.

La versión en línea del festival también tendrá un espacio especial con la muestra “Los enanos comenzaron pequeños” en Retina Latina, que recupera los primeros cortometrajes de cineastas latinoamericanos que años después se convertirían en referentes internacionales. Es un viaje a los orígenes de la creación, donde ya se intuía la fuerza de sus miradas. No se los pierda en www.retinalatina.com

El 9 de diciembre en la NOCHE DE SANTA LUCIA en la el Teatro Colón se anunciarán los cortometrajes ganadores de las Santa Lucías en las cinco secciones competitivas: Nacional, Internacional, F3-Fanático Freak Fantástico, Conexión y Colecciones —esta última elegida por el público— dando cierre a una edición que invita a sentir el cine como un territorio vivo de memoria, disfrute, pensamiento y comunidad.