Preocupantes cifras reveló un reciente estudio de Truecaller, la aplicación móvil que identifica y bloquea llamadas y mensajes de texto no deseados (spam), sobre el acoso telefónico del que son víctimas las mujeres en Colombia.

De acuerdo con los datos entregados por la plataforma, nueve de cada diez mujeres en el país han sufrido acoso telefónico, traducido en llamadas o mensajes de texto “con contenido sexual o inapropiado no solicitado”.

Imagen de referencia.

Truecaller advierte que esta es “un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital” y que deja en evidencia “la vulnerabilidad en los espacios digitales”.

Patrón de acoso telefónico a mujeres

En el estudio se detalla que el 64 % de las llamadas o mensajes provienen de números desconocidos, lo que impide a las víctimas denunciar fácilmente a los acosadores.

Esto ocurre cada mes, por lo que la aplicación móvil señaló que se trata de un patrón. “El 24 % de las mujeres reporta recibir este tipo de llamadas varias veces al mes, lo que genera un estado de alerta constante y prolongado”, indica el estudio.

La investigación también muestra que el acoso telefónico contra las mujeres en Colombia aumenta hacia el final de la semana, con los viernes (28 %) y sábados (35 %) como los días más críticos.

Incluso Truecaller pudo establecer los horarios en los que más se registra este patrón. “El 47 % de las llamadas o mensajes se concentra entre las 8:00 p. m. y la medianoche, mientras que la tarde (de 3:00 p. m. a 8:00 p. m.) representa el segundo pico de actividad (22 %)”.

Cómo afecta el acoso telefónico a mujeres

La mitad de las víctimas aseguró sentir rabia como principal reacción, mientras que un 42 % reportó experimentar miedo, lo que ha llevado a muchas a evitar contestar números desconocidos.

Esto evidencia que el acoso telefónico “no solo afecta la tranquilidad de las mujeres, sino también su bienestar emocional”, concluye el estudio.