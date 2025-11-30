Dayro Moreno, jugador del Once Caldas y máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, no solo cautiva a los fanáticos de este deporte por sus habilidades en la cancha, sino también por su carismática personalidad.

Lea: Cuando los sueños no tienen edad: el triunfo académico de Carmelo Valencia

A sus 40 años acaba de consagrarse, el pasado 28 de noviembre, como máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 al anotar 10 tantos, demostrando así su vigencia y ratificando su capacidad goleadora, la misma que le permitió ser convocado este año por Néstor Lorenzo a la selección Colombia.

JOSEFINA VILLARREAL/EL HERALDO

Además de la edad, lo que a muchos les sorprende de la carrera de Dayro Moreno es que siga teniendo un destacado desempeño deportivo siendo un confeso consumidor habitual de bebidas alcohólicas.

En abril de este año se volvió viral una entrevista con ‘Win Sports’ en la que el delantero habló sobre el tema en tono jocoso: “La verdad es que yo tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, que me encanta: el traguito, es una vitamina muy especial”.

Lea: Flamengo 1, Palmeiras 0: ‘el Mengao’ vuelve a reinar en América

"La verdad es que tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe, el traguito, esa es una vitamina especial".

DIOS MIO DAYRO MORENO ES EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO🐐🐐🐐 pic.twitter.com/oYOl3X5ZhC — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) April 7, 2025

Dayro Moreno suele contestar sin problema las preguntas sobre su gusto por el alcohol, por eso este tema nunca falta en las entrevista que le hacen para televisión, radio o redes sociales. Por eso el creador de contenido ‘El negro está claro’ no desaprovechó la oportunidad en una conversación que tuvo con el jugador el pasado 19 de noviembre.

En un video realizado en colaboración con la Federación Colombiana de Creadoras, el creador de contenido le preguntó a Dayro Moreno cuál es su bebida alcohólica preferida y cuánto dinero gasta en licor.

LUIS GANDARILLAS/EFE AMDEP5557. LA PAZ (BOLIVIA), 22/04/2025.- Dayro Moreno de Caldas celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre GV San José y Once Caldas en el estadio Hernando Siles en La Paz (Bolivia).

Primer, el jugador contó que lleva aproximadamente 22 años ingiriendo bebidas embriagantes y le gusta mucho un licor que es popular en México.

“El licor que más me gusta es el tequila y la botella que más me gusta vale por ahí unas quinientas lucas (500 mil pesos)”, dijo Dayro Moreno.

Lea: “El que gane este partido va a tener serias chances de meterse en la final”: Guillermo Celis

Agregó que la marca que suele consumir es Don Julio 70 y estimó que ha consumido unas tres mil botellas en toda su vida.

“A mí me gusta el Don Julio 70 años, de esas a lo largo de mi vida yo creo que me he tomado por ahí unas tres mil”, sostuvo.

Lea: ¡Golazo de Barranquilla!... Es sede de una final continental

El ‘influencer’ hizo cálculos en su celular para saber cuánto dinero aproximadamente se ha gastado Moreno en las tres mil botellas de 500 mil pesos.

“Se ha tomado 1.500.000 millones de pesos”, dijo el creador de contenido asombrado y entre risas.