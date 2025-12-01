El cantante ‘Poncho’ Zuleta Díaz se hizo viral en las redes sociales este fin de semana luego que durante una de sus presentaciones dijera que ya era tiempo de despedirse de los escenarios.

Durante un concierto en La Guajira el legendario artista aseguró que ya se sentía agotado y que ya su tiempo en los escenarios estaba llegando a su fin.

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando, quedan mis hijos, a ustedes muchas gracias. Ya, ya está bueno, la mejor aspirina de mi corazón son los aplausos de ustedes”, indicó.

Con notable nostalgia los seguidores empezaron a gritarle: “No”; mientras él insistía que sí podía ser una de sus últimas presentaciones. Y es que Zuleta Díaz es una de las voces más emblemáticas, potentes y respetadas del género.

“Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida que el público considero que hubo 3 cantantes ortoxodos, Diomedes, Jorge Oñate y yo se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”, agregó.

El ‘Cacique Vallenato’ de la Guajira se notaba muy nostálgico y con la voz entrecortada cuando decía estas palabras. ‘Mi Hermano y Yo’, ‘Se equivocó’ y ‘La Sangre Llama’, son algunos de los éxitos del cantante.

El cantante vallenato Poncho Zuleta volvió a despertarle la tristeza a sus seguidores al despedirse en tarima, donde dijo “desde el cielo les seguiré cantando, ahí les quedan mis hijos”, unas palabras premonitorias que han conmovido a muchos amantes de su música y talento. pic.twitter.com/SKlxqmY61d — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) November 30, 2025

‘Poncho’ Zuleta nació un 18 de septiembre de 1949 en Villanueva, La Guajira, y tiene 75 años. Sus seguidores quedaron a la expectativa de las palabras del artista, que no quieren que se haga realidad.