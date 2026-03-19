El municipio de El Paso, Cesar, fue escenario una vez más para una noche dedicada a la cultura y en especial a lo relacionado con el vallenato con la develación afiche oficial de la versión 37 del Festival Pedazo de Acordeón, que rinde homenaje a Poncho Zuleta Díaz.

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El acto de develación tuvo lugar en la plaza principal del municipio, donde la comunidad pasera asistió al representativo evento, quienes, además, disfrutaron de los de grandes clásicos del artista que han conservado el legado del género vallenato.

Festival Pedazo de Acordeón/Cortesía

El juglar vallenato, agradeció por este importante reconocimiento a su carrera musical que lleva más de cinco décadas. “Es para mí, orgullo, satisfacción, llegar a este próspero y querido municipio, ‘cuna del folclor’. El Paso es cuna de la música vallenata, de la dinastía pura sangre, la dinasta de los Durán”, expresó, Zuleta Díaz.

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Asimismo, añadió que, “esta distinción que hoy me hace El Paso, la recibo con profundo respeto, con mucha humildad como he recibo a lo largo de mis 58 años de vida musical. No me canso de recibir, aplaudir y mi corazón late con fortaleza, cada vez que un detalle de esta magnitud endulza los recuerdos de mis páginas musicales”.

Festival Pedazo de Acordeón/Cortesía

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Así las cosas los sonidos tradicionales de la caja, guacharaca y acordeón sonarán del 23 al 26 de abril. El próximo jueves 26 de marzo, se realizará en el lanzamiento oficial del Festival en el Centro Comercial Guatapurí de Valledupar.