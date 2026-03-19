La alianza entre el Sena Regional Guajira y la empresa Enlaza, filial del Grupo Energía Bogotá, permitió certificar a 24 nuevos guías turísticos en el corregimiento de Camarones, fortaleciendo la operación turística local, el turismo responsable y la protección de uno de los ecosistemas más emblemáticos del departamento.

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Este proceso formativo se desarrolló a través del Centro Agroempresarial y Acuícola, mediante el programa Técnico en Operación Turística Local, que busca formar talento humano capaz de diseñar, promover y operar experiencias turísticas con altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.

A través del Sena, los 24 aprendices recibieron formación para fortalecer sus habilidades, lo que les permitirá orientar a los visitantes, organizar recorridos y promover prácticas responsables que contribuyan a la conservación de los ecosistemas y al desarrollo del turismo en la región.

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Durante la ceremonia de graduación, Jorge Luis Daza Acosta, subdirector del Centro Agroempresarial y Acuícola del Sena Regional Guajira afirmó que, “el talento guajiro tiene todo el potencial para liderar procesos de turismo responsable, sostenible y respetuoso con la riqueza natural y cultural de nuestra región”.

Iniciativas como esta demuestran que la articulación entre el Sena y el sector empresarial puede traducirse en oportunidades concretas para las comunidades, logrando, a través de la formación, fortalecer el talento humano y las capacidades locales, al tiempo que abre nuevas posibilidades para que los territorios generen un impacto real en la vida de las personas y en el futuro de La Guajira.