La vida de Mercedes Paba Florian, de 70 años, se apagó tras sufrir un accidente de tránsito el pasado miércoles 18 de marzo, en el kilómetro 28 de la vía que comunica a Guamal, Magdalena, con el municipio de Astrea, Cesar.

Lea: Tras protesta de madre, logran traslado urgente de recién nacido para cirugía cardíaca en Cartagena

De acuerdo con familiares de la occisa, los hechos se presentaron a la altura de la vereda San Agustín, cuando Paba Florian se movilizaba como parrillera en una motocicleta junto a su esposo Hisidoro Bello, conocido como ‘Charo Bello’.

En el camino se detuvieron a preguntarle a un vecino si en el pueblo se iba a oficiar la misa. Al tener una respuesta negativa, ‘Charo Bello’ decidió dar la vuelta para regresar a su vivienda, pero no se habría percatado que por el otro carril se movilizaba un automóvil, con el cual impactó de frente.

Lea: “Doy las gracias por esta manifestación de cariño; estoy feliz”: ‘El Pollo Irra’ durante reconocimiento a su trayectoria

En ese instante la peor parte se la llevó la adulta mayor, quien murió de manera inmediata, mientras que el conductor de la motocicleta sufrió fracturas en extremidades inferiores. Inicialmente fue trasladado al Hospital San Martín de Astrea y luego remitido a una clínica en el municipio de Bosconia.

Asimismo, se conoció que esta pareja de adultos mayores era ampliamente conocida en la región, llevaban más de 30 años de casados y tenían cuatro hijos. Tres de ellos residentes en Bogotá y otro junto con ellos. El hecho ha causado consternación en la comunidad.