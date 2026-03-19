Luego de que la madre de un niño recién nacido con 39 días, realizara una protesta en contra de la Nueva EPS y se autorizara el traslado desde una clínica de Bosconia, a otra de mayor nivel por requerir una operación de corazón; el alcalde de esta municipalidad en el Cesar, Jorge Patiño informó que la remisión se logró.

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A través de un video el mandatario mostró como el bebé fue trasladado en una ambulancia junto con su madre a una Clínica en Cartagena para que sea intervenido quirúrgicamente.

“Aquí estamos con la ambulancia que va a trasladar a Isaías, al Hospital de Cartagena con el favor de Dios, con esa madre guerrera, que Dios y la virgen los lleve con bien”, expresó el alcalde Jorge Patiño.

Keila Vargas, madre del niño rogó y protestó a la Nueva EPS debido a las demoras del traslado del niño, situación que se dio desde el momento de su nacimiento.

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