La empresa Aguas de Cartagena informó al inicio de la tarde de este miércoles 18 de marzo la terminación de los trabajos de modernización del sistema de acueducto de la ciudad, por lo que en las próximas horas dará inicio al suministro de agua potable que está suspendido desde ayer martes.

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El restablecimiento del servicio de acueducto para más de 200 barrios se realizará de manera progresiva con el fin de asegurar condiciones óptimas de operación en los diferentes sectores de Cartagena.

Durante la denominada Parada Técnica fueron ejecutadas intervenciones estratégicas que hacen parte de un proceso iniciado en el año 2025, orientado a la optimización de la infraestructura y al fortalecimiento del sistema de acueducto de la Heroica.

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“Este resultado fue posible gracias al trabajo comprometido y articulado del equipo técnico, cuyo desempeño permitió optimizar los tiempos de ejecución y culminar la jornada antes de lo previsto”, dijo la empresa en un comunicado.