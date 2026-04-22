En el marco de un operativo antiextorsión las unidades del Gaula de la Policía en la ciudad de Cartagena capturaron a cuatro señalados extorsionistas.

Lea más: Capturan a ‘el Keiner’ tras robar cadenas de oro a turista en el Centro Histórico de Cartagena

Se trata de los alias Tazmania, de 39 años, natural de Cartagena; ‘Yanke’, de 24 años, natural de Cartagena; ‘Zorri’, de 18 años, natural de Cartagena; y alias Diablito, de 25 años, natural de Valledupar (Cesar), quienes estarían realizando exigencias económicas y cobros extorsivos a los comerciantes de los barrios Altos de San Isidro, Crisanto Luque, El Prado y El Bosque. En este último sector se produjo la masiva detención.

Les atribuyen la distribución de panfletos extorsivos en los que señalaban a sus víctimas, incluyendo fotografías de sus locales y residencias, identificándose como integrantes de un grupo multicrimen.

A través de esos mensajes intimidatorios habrían exigido sumas de 1 a 10 millones de pesos, a cambio de no atentar contra la integridad de comerciantes y sus trabajadores.

Ver más: Niegan ingreso a extranjero por alerta de turismo con fines de explotación sexual en Cartagena

De hecho, al momento de la detención les hallaron ocho panfletos, dos motocicletas, tres celulares y dos millones de pesos en efectivo producto de la extorsión.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, informó que este año ya han capturado a 22 personas por el delito de extorsión, por lo que reitera el llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales.