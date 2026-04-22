Colombia inadmitió a más de 60 ciudadanos extranjeros en los primeros cuatro meses de 2026 que pretendían ingresar como turistas, pero que levantaron sospechas por posibles fines de explotación sexual, en medio de un aumento de estos casos, informó este martes la autoridad migratoria.

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La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025, lo que, según Migración Colombia, evidencia una “tendencia preocupante” a nivel nacional.

El departamento de Antioquia (noroeste), en especial su capital Medellín, concentra la mayoría de los casos, con 48 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026, en su mayoría estadounidenses, mientras que en 2025 las autoridades registraron 80 rechazos en el aeropuerto internacional José María Córdova.

En uno de los operativos más recientes, Migración Colombia identificó a cinco extranjeros que llegaron en un vuelo de United Airlines procedente de la ciudad de Houston (EE.UU.) con el propósito de “reservar transporte, fincas con piscina en zonas rurales y mujeres dispuestas a complacer sus fantasías”.

Según las autoridades, estos ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras mantener conversaciones explícitas sobre los encuentros sexuales que planeaban durante su estancia en Colombia.

A su llegada, los viajeros fueron entrevistados por oficiales migratorios, quienes determinaron que su perfil no correspondía al de turistas convencionales, por lo que se les inadmitió el ingreso.

La entidad también inadmitió a un viajero israelí con pasaporte estadounidense y a otro ciudadano de Estados Unidos que registraba un antecedente de arresto en 2003 por explotación sexual infantil.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que los controles se complementan con verificaciones en destinos turísticos, hoteles y alojamientos, donde se han detectado extranjeros con antecedentes por trata de personas.

Asimismo, la autoridad identificó casos de influenciadores en redes sociales, como ‘Chill Capo’, que promocionaban fiestas y turismo asociados a la explotación sexual, por lo que fueron deportados y no podrán ingresar al país durante los próximos cinco años.