Oficiales de Migración Colombia que prestan sus servicios en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de Cartagena, detuvieron a un ciudadano mexicano que es requerido mediante circular roja por explotación sexual infantil.

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El extranjero fue puesto de inmediato a disposición de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol que adelanta los trámites correspondientes para su judicialización.

Su ubicación se produjo cuando la autoridad migratoria adelantaba el procedimiento a pasajeros de un vuelo procedente de México y al revisar la información en los sistemas internacionales evidenciaron que el viajero tenía vigente una solicitud de localización y detención por el delito de pornografía infantil por parte de autoridades de Estados Unidos.

Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, destacó la importancia de estos controles en la estrategia de seguridad del país. “El control migratorio riguroso hace parte de la política de seguridad del gobierno del presidente Gustavo Petro. Estas acciones nos permiten detectar personas requeridas por la justicia internacional y proteger a la ciudadanía”, señaló.

También indicó que este tipo de acciones las acompañan con otros operativos en distintos puntos de la ciudad de Cartagena: “Estamos fortaleciendo las acciones de verificación migratoria en esta y otras ciudades, y articulando acciones con las demás autoridades para garantizar la seguridad en el territorio nacional y combatir delitos que atenten contra la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, añadió.

Investigaciones recientes en sitios de alta afluencia de turistas como el Centro Histórico de Cartagena y la Torre del Reloj, registran presencia de menores de edad que podrían ser objeto de situaciones relacionadas con turismo con fines de explotación sexual, redes de proxenetas y pornografía infantil, así como denuncias por inmuebles en los que se organizarían encuentros de tipo sexual por parte de ciudadanos extranjeros, ante lo cual se realizan operativos de verificación migratoria y campañas de sensibilización contra este flagelo.