En el marco de la conmemoración del Día del Idioma, la Institución Educativa Distrital Cultural Las Malvinas desarrolla sus Olimpiadas de Lengua Castellana, una iniciativa pedagógica que apuesta por fortalecer la lectura, la escritura y el uso del español entre sus estudiantes.

La estrategia se lleva a cabo durante las dos semanas previas al 23 de abril y convoca a todos los grados, desde preescolar hasta undécimo, en una serie de actividades diseñadas para evaluar y potenciar las competencias comunicativas de manera dinámica.

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Durante las jornadas, los estudiantes participan en retos que incluyen comprensión lectora, producción escrita, gramática y ortografía, a través de ejercicios que buscan ir más allá del aula tradicional.

Entre las actividades se destacan la creación de cuentos y poesías, concursos de ortografía, adivinanzas y dinámicas que promueven el pensamiento crítico y la creatividad en cada nivel educativo.

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La rectora de la institución, Teresa García, explicó que esta iniciativa nace de la necesidad de acercar a los estudiantes al idioma desde experiencias significativas.

“Las Olimpiadas de Lengua Castellana nacen de la convicción de que el idioma es el primer puente para soñar, crear y transformar. Con esta estrategia logramos que nuestros niños, niñas y jóvenes se acerquen a la lectura y la escritura desde el juego y la sana competencia”, señaló.

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Asimismo, destacó que estos espacios permiten evidenciar el desarrollo de los estudiantes en cada etapa formativa, desde los más pequeños hasta los de grados superiores.

El cierre de la actividad se realizará el miércoles 23 de abril, en el marco del Día del Idioma, con la premiación de los estudiantes que obtengan los mejores resultados en las distintas competencias.

Con esta propuesta, la institución busca consolidar el interés por la lectura y la escritura como herramientas fundamentales para el desarrollo académico y personal, promoviendo además el uso adecuado del idioma en contextos cotidianos.

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