El cuerpo de Bomberos de Barranquilla conmemora 99 años de servicio a la comunidad con nuevo impulso institucional. En el marco de este aniversario, el alcalde Alejandro Char anunció una inversión cercana a los $7.000 millones para fortalecer la capacidad operativa, mejorar la seguridad del personal y optimizar la atención de emergencias en la ciudad.

De acuerdo con el mandatario, el crecimiento urbano, poblacional y económico de Barranquilla exige instituciones más preparadas, por lo que esta inversión hace parte de un proceso sostenido de modernización que busca responder a esas nuevas dinámicas.

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“Barranquilla crece con responsabilidad, fortaleciendo su capacidad de respuesta y garantizando un Cuerpo de Bomberos más preparado, eficiente y cercano a la gente”, afirmó Char.

Los recursos estarán dirigidos a la dotación del personal, el mantenimiento del parque automotor y el fortalecimiento de las condiciones logísticas para atender emergencias con mayor rapidez y eficiencia.

De una a cinco estaciones

El fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos no es reciente. Desde 2016, durante la segunda administración del alcalde Char, se puso en marcha un plan de modernización que incluyó una inversión superior a los $34.000 millones, permitiendo la construcción de nuevas estaciones, la adquisición de maquinaria especializada y la ampliación del personal operativo.

Como resultado, la ciudad pasó de tener una sola estación a contar con cinco sedes estratégicamente ubicadas, además de presencia en Puerto Mocho, ampliando la cobertura hacia la zona costera.

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Entre estas infraestructuras se encuentran la estación de la calle 17 (2017), El Edén (2018) y Ciudadela 20 de Julio (2018), que se sumaron a la estación donada por Tecnoglass en Las Flores y a la central 11 de Noviembre.

Este modelo descentralizado ha permitido reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención en las distintas localidades de la ciudad.

Historia, vocación y relevo generacional

Fundado el 16 de abril de 1927, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla inició operaciones con un equipo de 30 agentes de policía, bajo el mando del capitán Jesús Montoya. Sus primeros vehículos incluían una máquina White con capacidad de 350 galones de agua y otra adaptada sobre un chasis Chevrolet de 435 galones.

Hoy, la institución está conformada por 178 uniformados y cuenta con estaciones en todas las localidades, además de equipos y maquinaria para la atención de emergencias en distintos escenarios.

En medio de esta conmemoración, la Alcaldía destacó el contraste entre la experiencia y las nuevas generaciones dentro del organismo. Por un lado, el subcomandante y jefe operativo César Fonseca, con más de 30 años de servicio; y por otro, la bombera Caroline Solano, recientemente incorporada.

Su historia está marcada por el legado de su padre, el sargento Javier Enrique Solano Ruiz, quien falleció en 2022 durante la atención de una emergencia en la zona industrial de la ciudad. Su nombre hoy permanece en una de las estaciones de bomberos.

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“Desde niña yo sabía que iba a ser bombero, porque ese era el sueño de mi papá”, expresó.

Proyección y nuevos retos

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Edwin Pacheco, destacó el respaldo institucional que ha recibido la entidad en los últimos años, señalando que ha sido clave para mejorar las condiciones del servicio.

En esa línea, el Distrito proyecta la construcción de nuevas estaciones en sectores estratégicos como el corregimiento de Juan Mina y zonas cercanas a los barrios Los Andes y Los Pinos, con el objetivo de ampliar aún más la cobertura.

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Asimismo, se han incorporado nuevos equipos, como un jet ski que permitirá atender emergencias en el río y zonas de difícil acceso.

Con estos avances, Barranquilla busca consolidar un cuerpo de socorro más moderno, con mayor capacidad de respuesta y preparado para afrontar los desafíos de una ciudad en constante crecimiento, a las puertas de su centenario.

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