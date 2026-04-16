La Institución Educativa Distrital del Desarrollo Humano y Cultural del Caribe, en Barranquilla, avanza en su proceso de transformación y estaría lista para entrar en funcionamiento durante 2026, según confirmó el alcalde Alejandro Char tras una reciente visita de inspección a la obra.

El proyecto contempla la construcción de una infraestructura educativa moderna, con espacios diseñados para garantizar ambientes escolares seguros, dignos y acordes a las necesidades de la comunidad educativa.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el nuevo plantel marcará un salto en calidad para la educación en la ciudad. “Este año la institución estará a otro nivel. Es un colegio que lo tendrá todo, con espacios pensados para la formación integral de nuestros jóvenes”, expresó.

Este año, la Institución Educativa Distrital del Desarrollo Humano y Cultural del Caribe estará a otro nivel.



Esta obra que estamos ejecutando nace de lo que soñó la comunidad. Hoy vemos cómo esa visión ya se está haciendo realidad en un colegio que lo tendrá todo: espacios… pic.twitter.com/3bpfHz5WSf — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 15, 2026

Durante el recorrido, Char explicó que el diseño del proyecto fue ajustado a partir de solicitudes realizadas por la comunidad educativa al inicio de las obras, las cuales fueron incorporadas en la nueva propuesta.

“Estuvimos aquí el año pasado con la comunidad, nos hicieron unas exigencias y todas las incluimos en este nuevo proyecto escolar que tiene todo para la formación y el futuro de nuestra juventud”, señaló.

La infraestructura contará con aulas nuevas, laboratorio, biblioteca, sala de informática, cocina, comedor y una cancha múltiple techada, entre otros espacios que buscan fortalecer el proceso educativo de los estudiantes.

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Además, el alcalde indicó que el proyecto podría tener un alcance adicional al convertirse en una sede de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), lo que ampliaría la oferta de educación superior en este sector de la ciudad.

“Los jóvenes y también los adultos que quieran formarse en la universidad pública de Barranquilla podrían hacerlo aquí. Esta infraestructura también está pensada para eso”, afirmó.

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El mandatario destacó que la obra presenta un avance significativo y que se espera su entrega durante el segundo semestre de 2026, lo que representaría un nuevo impulso para la calidad educativa en Barranquilla.

Con este proyecto, la administración distrital busca fortalecer la infraestructura educativa como uno de los pilares para el desarrollo social y la formación de nuevas generaciones.

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