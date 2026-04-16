Durante su visita a Barranquilla, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que Monómeros es una empresa en operación y en proceso de recuperación, y proyectó que podría salir de la reorganización empresarial en aproximadamente tres meses, siempre que logre un acuerdo con sus acreedores.

“Monómeros es una empresa que está funcionando. Es una empresa que yo pienso que ya está salvada”, afirmó el funcionario, quien explicó que la compañía continúa bajo vigilancia de la entidad y dentro de un proceso de reorganización empresarial.

Escobar indicó que la empresa tiene plazo aproximado hasta junio para concretar un acuerdo y destacó que Monómeros, pese a tener propietarios extranjeros, es una empresa sujeta a la legislación nacional.

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“Nosotros hemos estado vigilantes para que no se disponga de sus recursos, de sus bienes y uno de los factores que, según el superintendente, facilita este escenario es que el principal acreedor de la compañía es ella misma, a través de empresas vinculadas. Seguramente ellos van a llegar a un acuerdo que permita que la empresa siga prestando ese servicio”, dijo.

Sobre su estado actual, aseguró que la compañía superó problemas administrativos del pasado. “Hoy en día es una empresa que tiene las cuentas claras, que está funcionando y está prestando un servicio”.

Frente a una eventual venta, precisó que es una posibilidad abierta, pero no determinante: “Independientemente de que la vendan o no, esa empresa debe seguir funcionando y funciona bien”.

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Finalmente, Escobar resaltó el impacto de Monómeros en el empleo, con más de 5.000 trabajadores directos, y reiteró la importancia de su continuidad para el tejido empresarial y la seguridad alimentaria del país.