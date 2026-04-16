El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación confirmó que el próximo domingo 26 de julio se llevarán a cabo las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, uno de los procesos evaluativos con mayor participación en el país.

La entidad informó que el periodo de inscripción ordinaria estará habilitado hasta el viernes 1 de mayo, por lo que hizo un llamado a rectores, instituciones educativas y estudiantes para completar el proceso con anticipación y evitar contratiempos en su acceso a la educación superior.

“Avanzan las inscripciones para la prueba Saber 11, enfocadas principalmente a estudiantes de calendario A. Hacemos un llamado a los rectores e instituciones educativas para que inscriban a sus alumnos con tiempo para no afectar su paso a la educación superior”, señaló Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes. Además, insistió en la importancia de cumplir con las fechas establecidas para evitar pagos adicionales.

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El cronograma establece que el registro y recaudo ordinario irá hasta el 1° de mayo, mientras que el periodo extraordinario se desarrollará entre el 4 y el 22 de mayo. La publicación de citaciones está prevista para el 10 de julio y los resultados serán divulgados el 25 de septiembre.

La prueba Pre Saber está dirigida a estudiantes de grados 9° y 10° que buscan familiarizarse con la estructura del examen Saber 11. Por su parte, la Validación del Bachillerato Académico está destinada a personas mayores de 18 años que no estén matriculadas en una institución educativa y deseen obtener su título de bachiller, incluyendo ciudadanos extranjeros residentes en Colombia.

El Icfes también indicó que el pago de los exámenes podrá realizarse en línea a través del sistema PSE o de manera presencial en sucursales del banco Davivienda y corresponsales autorizados. Para resolver inquietudes, los interesados pueden comunicarse a la línea de atención en Bogotá (601) 9156101.

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Este proceso hace parte de las estrategias del Icfes para ampliar la cobertura de la evaluación en todo el territorio nacional, reconociendo la diversidad de los estudiantes y contribuyendo a la construcción de sus proyectos de vida a través de la educación.