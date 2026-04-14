Más de 1.400 estudiantes de la Institución Educativa Distrital María Inmaculada cuentan desde ahora con una nueva cocina y comedor escolar, una infraestructura que busca mejorar la calidad del servicio alimentario y fortalecer las condiciones de bienestar dentro del entorno educativo.

La obra, impulsada por la Alcaldía de Barranquilla, hace parte de la estrategia de fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y tuvo una inversión cercana a los $900 millones entre construcción y dotación.

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia de este tipo de intervenciones, señalando que la alimentación también hace parte del proceso educativo y contribuye directamente al rendimiento académico de los estudiantes.

¡Más de 1.400 estudiantes de la IED María Inmaculada almorzaron sabroso en su nueva cocina comedor!



En Barranquilla sabemos que la alimentación también es educación. Por eso hoy entregamos este espacio completamente dotado, con una inversión de más de $900 millones, para que… pic.twitter.com/04iY0v3VzO — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 14, 2026

El nuevo espacio fue diseñado con áreas especializadas para el recibo, almacenamiento, refrigeración, preparación y distribución de alimentos, así como zonas de lavado, manejo de residuos y espacios adecuados para el personal encargado del servicio.

Leer más: Diputados respaldan proyecto de videovigilancia con IA en medio de preocupaciones por la seguridad en el Atlántico

Con esta infraestructura, la institución podrá avanzar hacia un modelo de preparación de alimentos en sitio, lo que permitirá garantizar comidas frescas, seguras y de mejor calidad para los estudiantes.

De acuerdo con la administración distrital, diariamente se atenderán 813 estudiantes con raciones preparadas directamente en la institución, mientras que otros 283 continuarán recibiendo el servicio bajo otras modalidades del PAE.

Durante la entrega, el mandatario también resaltó el desempeño académico de la institución, que ha mantenido una clasificación A+ en los últimos años, y aseguró que estas inversiones buscan acompañar ese nivel educativo con mejores condiciones de infraestructura.

Por su parte, estudiantes beneficiadas con el nuevo comedor destacaron el impacto de la obra en su jornada escolar, especialmente para quienes permanecen más tiempo en la institución.

Le puede interesar: Con acción de tutela suspenden fallo que restablecía derechos a Silvia Gette

La intervención se suma a otras acciones que el Distrito viene adelantando en materia de infraestructura educativa, con el objetivo de integrar alimentación, calidad académica y bienestar estudiantil como parte de una estrategia para fortalecer la educación pública en la ciudad.

En ese contexto, la administración distrital ha reiterado que este tipo de espacios no solo mejoran la prestación del servicio alimentario, sino que también contribuyen a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y al desarrollo de sus capacidades en condiciones más dignas.

Leer más: Barranquilla vive un auge lector con el Gran Outlet de Libros: miles de asistentes y ventas en alza