La empresa Triple A alertó a la ciudadanía sobre la circulación de sitios web fraudulentos que están suplantando su portal oficial de pagos, con el objetivo de engañar a usuarios en el proceso de cancelación de servicios públicos.

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Según informó la compañía, estas páginas utilizan el nombre y las siglas de la entidad para aparentar ser canales legítimos, induciendo a error a las personas que buscan pagar sus facturas de acueducto, alcantarillado y aseo.

La empresa indicó que ya notificó a las autoridades competentes sobre esta situación y adelanta gestiones para lograr el bloqueo de los portales identificados.

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De acuerdo con la alerta, los sitios falsos simulan ser plataformas oficiales, pero en realidad han sido creados con fines delictivos, con el propósito de obtener datos personales y recursos económicos de los usuarios.

Ante esta situación, Triple A reiteró que el único canal oficial habilitado para realizar pagos en línea es el portal: https://portal.aaa.com.co/pagos

La compañía hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen siempre la dirección web antes de ingresar información personal o realizar cualquier transacción, y eviten acceder a enlaces desconocidos o no oficiales.

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Asimismo, recomendó no compartir datos sensibles en plataformas dudosas y, en caso de inquietudes, acudir a los canales oficiales de atención o comunicarse a la línea 116.

Finalmente, Triple A señaló que mantiene su compromiso con la seguridad, la transparencia y la protección de sus usuarios frente a este tipo de prácticas fraudulentas.

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